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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يوجه برعاية طفلتين بالغردقة وإنهاء الأزمة المالية للأسرة وتوفير العلاج والمأوى

محافظ البحر الاحمر وليد البرقى
محافظ البحر الاحمر وليد البرقى
ابراهيم جادالله

في استجابة إنسانية عاجلة، وجّه الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتنسيق الجهود بين الأجهزة التنفيذية والأمنية ووحدات حماية الطفل والمجلس القومي للطفولة والأمومة، للتعامل الفوري مع حالة طفلتين بمدينة الغردقة، عقب تداول مقطع فيديو كشف تعرضهما لخطر فقدان المأوى وتدهور أوضاعهما الصحية والاجتماعية.

وجاءت التحركات بالتوازي مع توجيهات الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، بسرعة تدخل الإدارة العامة لنجدة الطفل وقطاع الحماية بمحافظة البحر الأحمر، واتخاذ الإجراءات القانونية والاجتماعية اللازمة لحماية الطفلتين، إحداهما تبلغ من العمر 9 سنوات وتعاني من مرض سرطاني بعد وفاة والدها، بينما تبلغ الطفلة الثانية 3 سنوات، وذلك عقب حبس والدتهما على ذمة قضايا مالية.

وأكدت رايدا أحمد، مقرر وحدة حماية الطفل العامة بمحافظة البحر الأحمر، أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تم إعداد بحث اجتماعي شامل وتحرير محضر بالتنسيق مع النيابة العامة، حيث جرى توفير مكان إقامة آمن للطفلتين بالتنسيق مع المهندس رجب محمود برعي المراغي، الذي تكفل باستضافتهما وتقديم الرعاية الكاملة لهما، مع توفير شقة مجهزة لإقامتهما لحين انتهاء الإجراءات القانونية.

وأضافت أن المحافظة تعمل حاليًا على سداد مبلغ 20 ألف جنيه قيمة الإيجارات المتراكمة على الأسرة، وإنهاء الأزمة المالية التي تسببت في حبس الأم، تمهيدًا للإفراج عنها ولمّ شمل الأسرة من جديد.

كما يجري متابعة الحالة الصحية للطفلة الكبرى داخل مستشفى الغردقة العام لاستكمال رحلة علاجها من الورم السرطاني، إلى جانب إنهاء إجراءات قيد الطفلة الصغرى في سجلات المواليد لضمان حصولها على جميع حقوقها القانونية والخدمية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وصبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن قرارات النيابة العامة جاءت استنادًا إلى التوصيات الميدانية الصادرة عن محافظة البحر الأحمر وخط نجدة الطفل، وشملت مرافقة مختص من وحدة حماية الطفل للطفلة المريضة إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع استمرار المتابعة الدورية للحالة الصحية والاجتماعية للطفلتين لضمان استقرار أوضاعهما.

وأشاد المجلس القومي للطفولة والأمومة بسرعة التنسيق بين محافظة البحر الأحمر والنيابة العامة والأجهزة التنفيذية ووحدات حماية الطفل، مؤكدًا أهمية الإبلاغ عن أي حالات تعرض الأطفال للخطر عبر خط نجدة الطفل (16000) أو من خلال خدمة واتساب على الرقم (01102121600)، لضمان سرعة التدخل وحماية الأطفال.

البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر مدينة الغردقة الغردقة

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