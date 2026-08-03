تقارير تركية: اتفاق مبدئي بين محمد صلاح وطرابزون سبور.. وموعد الوصول تحدد

اقترب محمد صلاح من الانتقال إلى صفوف طرابزون سبور التركي، بعدما كشفت تقارير صحفية تركية عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين، في انتظار إتمام الإجراءات الرسمية.

صراع ثلاثي القارات على محمد صلاح.. الأندية الكبرى تترقب قرار قائد منتخب مصر عمدة طرابزون: انضمام محمد صلاح مكسب تاريخي للنادي والمدينة

وذكرت صحيفة الصباح التركية، اليوم الإثنين، أن صلاح وافق مبدئيًا على الانضمام إلى طرابزون سبور، بعقد يتضمن راتبًا سنويًا يصل إلى 17 مليون يورو، إلى جانب حوافز ومكافآت إضافية.

وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي التركي تعتزم إرسال طائرة خاصة إلى اليونان، حيث يقضي اللاعب عطلته الصيفية، من أجل نقله إلى تركيا يوم الأربعاء، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة.

وكان اسم محمد صلاح قد ارتبط خلال الأيام الماضية بالانتقال إلى بشكتاش وطرابزون سبور، قبل أن تشير التقارير إلى اقترابه من ارتداء قميص الأخير.

وفي المقابل، كان المدير الفني لطرابزون سبور قد نفى في تصريحات سابقة وجود اتفاق رسمي مع اللاعب، مؤكدًا: "لا يوجد أي شيء رسمي حتى الآن بخصوص صلاح".

وأضاف: "من المهم جدًا أن يرتبط اسم بحجم محمد صلاح بطرابزون سبور، لكننا نفضل بناء الثقة من خلال العمل الجاد بدلًا من إطلاق التوقعات، ولا يوجد ما يمكن قوله في الوقت الحالي بشأن الصفقة".