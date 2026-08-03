منتخب ناشئات اليد يهزم كوريا الجنوبية ويقترب من ربع نهائي بطولة العالم

اقترب منتخب مصر لكرة اليد للناشئات تحت 18 عامًا، اليوم "الإثنين"، من الدور ربع النهائي لبطولة العالم، المقامة حاليًا في رومانيا بعدما حقق الفوز على نظيره الكوري الجنوبي، بنتيجة 28-27 ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الرئيسي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 13-13 ، وقبل 5 دقائق من نهاية المباراة تقدمت كوريا على مصر 27-22 قبل أنً تعود ناشئات الفراعنة وتحققن فوزا تاريخاً ويقتربن من الدور ربع النهائي .

ورفع المنتخب الوطني رصيده إلى 4 نقاط في الدور الرئيسي واقترب من التأهل للدور ربع النهائي .

كان منتخب ناشئات اليد قد تأهل إلى الدور الرئيسي، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، متفوقًا على منتخبات فرنسا، وكرواتيا، وفيجي.