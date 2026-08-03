تعرف على مواعيد مباريات منتخبي مصر في دوري الأمم للشباب لكرة السلة 3×3

يستعد منتخبا مصر لكرة السلة 3×3 للشباب والشابات للمشاركة في دوري الأمم – شمال أفريقيا، والمقرر إقامته في مدينة المنستير التونسية بداية من غد الإثنين.

ويستهل المنتخبان مشوارهما بالمشاركة في التوقف الأول من منافسات دوري الأمم، الذي سينطلق غدًا، على أن تنتهي منافسات البطولة بالتوقف السادس يوم 9 أغسطس الجاري.

وأوقعت القرعة منتخب الشباب في المجموعة الثانية مع كينيا، وتونس، بينما جاء منتخب الشابات في المجموعة الأولى رفقة منتخبي الجزائر وبنين.

مواعيد مباريات منتخبي مصر للشباب والشابات في دوري الأمم (التوقف الأول)

الشباب

مصر × تونس – 3 أغسطس – 10:05 مساءً.

مصر × كينيا – 4 أغسطس – 12:15 صباحًا.

الشابات

مصر × الجزائر – 3 أغسطس – 7 مساءً.

مصر × بنين – 3 أغسطس – 8:50 مساءً.