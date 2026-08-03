صراع الأسماء لحسم منصب المدير الرياضي.. من يخلف جون إدوارد في الزمالك؟

لم يعد ملف المدير الرياضي في نادي الزمالك مجرد إجراء إداري لتعويض رحيل اسم سابق بل أصبح أحد أهم الملفات التي تتحرك عليها إدارة القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية في ظل رغبة النادي في إعادة ترتيب منظومة كرة القدم وبناء هيكل قادر على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة.

وتكثف إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب تحركاتها خلال الأيام الأخيرة لحسم هوية المدير الرياضي الجديد خلفًا لجون إدوارد الذي غادر منصبه حيث بدأت الإدارة مرحلة جديدة من دراسة المرشحين ووضع المعايير النهائية قبل الدخول في مفاوضات مباشرة مع الاسم الأقرب لتولي المسؤولية.

ويرى مسؤولو الزمالك أن اختيار المدير الرياضي المقبل يمثل خطوة استراتيجية وليس مجرد تعيين إداري جديد خاصة أن صاحب المنصب سيكون مسؤولًا عن ملفات شديدة الأهمية بداية من التخطيط الفني مرورًا بالتعاقدات ووصولًا إلى وضع رؤية طويلة المدى لقطاع كرة القدم داخل النادي.

الزمالك يضع مواصفات دقيقة للمدير الجديد

وضعت إدارة الزمالك مجموعة من المعايير الخاصة لاختيار المدير الرياضي في محاولة لتجنب تكرار أي أخطاء سابقة وضمان وجود شخصية تمتلك القدرة على العمل في بيئة مليئة بالضغوط الجماهيرية والإعلامية.

ويبحث النادي عن مدير رياضي يمتلك مزيجًا بين الخبرة الإدارية والفهم الفني لكرة القدم بحيث يكون قادرًا على الربط بين احتياجات الجهاز الفني ومتطلبات الإدارة إلى جانب امتلاك رؤية واضحة لإدارة ملف الفريق الأول وقطاع الناشئين.

كما تشترط الإدارة وجود شخصية قادرة على التعامل مع الأزمات واتخاذ القرارات الصعبة خاصة أن منصب المدير الرياضي في الأندية الكبرى لم يعد يقتصر على التفاوض مع اللاعبين بل أصبح مسؤولية متكاملة تشمل بناء مشروع رياضي متوازن.

شرط مهم.. بعيدًا عن وكلاء اللاعبين

ومن بين الشروط التي وضعتها إدارة الزمالك خلال عملية الاختيار ألا يكون المرشح قد سبق له العمل وكيلًا للاعبين ويأتي هذا التوجه في إطار رغبة النادي في تحقيق أكبر قدر من الشفافية داخل منظومة التعاقدات وتجنب أي تضارب محتمل في المصالح عند التعامل مع صفقات اللاعبين وتجديد العقود.

وترى إدارة الزمالك أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى شخصية إدارية مستقلة تكون قراراتها مبنية على الاحتياجات الفنية وخطة النادي بعيدًا عن أي ارتباطات أو مصالح خارجية.

حسام الزناتي يتصدر المشهد

ويبرز اسم حسام الزناتي نائب المدير الرياضي لنادي نورشيلاند الدنماركي باعتباره أحد أبرز المرشحين لتولي منصب المدير الرياضي في الزمالك خلال الفترة المقبلة.

ودخلت إدارة النادي في مفاوضات متقدمة مع الزناتي الذي يحظى بتقدير بسبب خبراته في العمل الإداري داخل تجربة أوروبية تعتمد على التخطيط وتطوير اللاعبين.

ويقود حسين لبيب الاتصالات مع الزناتي بشكل مباشر في محاولة للوصول إلى اتفاق نهائي حول تفاصيل المشروع والصلاحيات المنتظرة خاصة أن الإدارة ترغب في منح المدير الرياضي الجديد دورًا مؤثرًا في إعادة بناء منظومة الكرة.

موافقة محمد منصور تعطل الحسم

ورغم الترحيب المبدئي من جانب حسام الزناتي بالانتقال للعمل في الزمالك فإن إتمام الخطوة بشكل رسمي يرتبط بالحصول على موافقة رجل الأعمال المصري محمد منصور مالك نادي نورشيلاند الدنماركي.

ويحتاج الزناتي إلى إنهاء موقفه مع ناديه الحالي قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن مستقبله وهو ما يجعل إدارة الزمالك تواصل تحركاتها بالتوازي بين التفاوض مع المرشح والحصول على الضوء الأخضر لإتمام الخطوة.

ماذا ينتظر المدير الرياضي الجديد؟

يدرك الزمالك أن المدير الرياضي المقبل سيجد أمامه العديد من الملفات الشائكة في مقدمتها وضع استراتيجية واضحة لسوق الانتقالات وتحديد احتياجات الفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني إلى جانب إعادة تنظيم العمل داخل قطاع كرة القدم.

كما سيكون مطالبًا ببناء علاقة متوازنة بين الإدارة والجهاز الفني واللاعبين وتحويل القرارات الرياضية إلى مشروع مستمر لا يرتبط بالأشخاص أو الظروف المؤقتة.

وتأمل إدارة النادي أن يكون المدير الجديد نقطة تحول في طريقة إدارة ملف الكرة خاصة في ظل المنافسة القوية محليًا ورغبة الفريق في استعادة مكانته على منصات التتويج.

أسبوع الحسم في ميت عقبة

تشير المعطيات الحالية إلى أن ملف المدير الرياضي قد يشهد تطورات مهمة خلال الأيام المقبلة سواء بحسم الاتفاق مع حسام الزناتي أو الانتقال إلى اسم آخر ضمن القائمة النهائية للمرشحين.

وتسعى إدارة الزمالك إلى إنهاء الملف سريعًا حتى يبدأ المدير الجديد مهامه في أقرب وقت ممكن ويشارك في رسم ملامح المرحلة المقبلة قبل الدخول في الاستحقاقات الرسمية.

فالرهان داخل القلعة البيضاء لم يعد فقط على اختيار مدير رياضي جديد بل على اختيار الشخص القادر على قيادة مشروع كامل يعيد تنظيم كرة القدم داخل النادي ويمنحه الاستقرار الذي يبحث عنه منذ سنوات.