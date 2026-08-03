لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد معتمد جمال في معسكر العاصمة الإدارية

شهد معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المقام حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة، أجواءً مميزة بعدما حرص اللاعبون على الاحتفال بعيد ميلاد المدير الفني معتمد جمال، الذي أتم عامه الثالث والخمسين، في لفتة تعكس حالة الانسجام والترابط بين جميع أفراد الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقدم لاعبو الزمالك، إلى جانب أعضاء الجهازين الفني والإداري والجهاز الطبي، التهنئة لمعتمد جمال بهذه المناسبة، متمنين له التوفيق في مهمته مع الفريق خلال الموسم الجديد، وتحقيق النجاحات التي تطمح إليها جماهير القلعة البيضاء على المستويين المحلي والقاري.

وجاءت الاحتفالية في أجواء ودية داخل المعسكر المغلق، الذي يسعى من خلاله الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، مع تعزيز الروح الجماعية وخلق حالة من الاستقرار داخل الفريق قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وفي الإطار نفسه، واصل الزمالك استعداداته للموسم الجديد من خلال برنامج تدريبي مكثف، حيث أدى الفريق مرانه على فترتين صباحية ومسائية على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وركز الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال خلال الوحدتين التدريبيتين على رفع المعدلات البدنية للاعبين، إلى جانب تنفيذ عدد من الجمل الفنية والخططية، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل بداية الموسم.

ويستهدف الجهاز الفني تجهيز جميع اللاعبين بأفضل صورة ممكنة، خاصة أن الزمالك ينتظره موسم حافل بالمنافسات، إذ يشارك الفريق في بطولة الدوري الممتاز، وكأس مصر، وكأس عاصمة مصر، وكأس السوبر المحلي، بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويأمل الجهاز الفني في استغلال فترة الإعداد الحالية للوصول إلى أفضل مستوى فني وبدني، بما يمنح الفريق انطلاقة قوية مع بداية الموسم، ويعزز فرصه في المنافسة على جميع البطولات، وسط تطلعات كبيرة من جماهير الزمالك لاستعادة الألقاب وتقديم موسم يليق بتاريخ النادي وإمكانات لاعبيه



