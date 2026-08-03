بحضور معيط وحسين عيسي.. وزير المالية يشارك في مناقشة دراسة لأثر أدوات التمويل السيادية المبتكرة

قال أحمد كجوك، وزير المالية، مصر تدرس آلية مؤسسية للاستفادة من التمويل الجماعي وذلك من خلال إنشاء ناديا للمقترضين وذلك لمواجهة أزمات الديون والتمويل في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة .

جاء ذلك خلال مشاركته كعضو في لجنة مناقشة رسالة الحصول علي الدكتوراة المهنية وريادة الأعمال والتي قدمتها الباحثة سهام فاروق عبد الغني، تحت عنوان " أثر أدوات التمويل السيادية المبتكرة علي جذب الاستثمار المحلي والاجنبي دراسة تطبيقية عامة" بحضور الدكتور حسين عيسي، نائب رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيسا للجنة و الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي و وزير المالية السابق وبصفته مشرفا علي الدراسة و الدكتورة هيام وهبة، استاذ التمويل والاستثمار بكلية التجارة بجامعة عين شمس ومشرفا علي الدراسة .



قال وزير المالية ، إن الوزارة. تسعى من خلال نادي المقترضين لأن يكون هناك غطاءا مؤسسيا لتوفر التمويل للبلدان النامية، بالإضافة لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم التنمية الشاملة .

أضاف وزير المالية أن الحكومة تتبنى منهجاً يقوم على تحويل المديونيات إلى استثمارات قادرة على توليد عائد اقتصادي للطرفين، بدلاً من استمرارها كأعباء مالية على الدولة.

وأوضح أن الهدف من إنشاء ذلك النادي هو الهدف ليس تشجيع الاقتراض، بل تحسين كفاءة إدارة الموارد وهيكلة الديون، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية وتشجيع المواطنين على الانضمام للاقتاد الرسمي عبر التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، وهو ما يرفع كفاءة الإدارة المالية ويقلل الهدر.