سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 2 أغسطس 2026 في البنوك المصرية

واصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 2 أغسطس 2026 حالة الاستقرار أمام الجنيه المصري داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمتعاملين في سوق الصرف، خاصةً الراغبين في تحويل الأموال أو تنفيذ المعاملات المالية المرتبطة بالعملة الإماراتية.

يأتي ذلك بالتزامن مع التحديثات اليومية التي تعلنها البنوك المصرية لأسعار العملات الأجنبية، بما يتيح للعملاء الاطلاع على أحدث أسعار الشراء والبيع بصورة مستمرة.

ويحظى سعر الدرهم الإماراتي باهتمام متزايد داخل السوق المصرية، نظرًا لارتباطه بحركة السفر والتجارة وتحويلات العاملين، لذلك يحرص كثير من المواطنين على متابعة التغيرات اليومية في سعر الصرف داخل مختلف البنوك، ومقارنة الأسعار لاختيار أفضل قيمة عند تنفيذ عمليات الشراء أو البيع.

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كم سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري؟

أظهرت أحدث البيانات استقرار سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري، حيث سجل 13.91 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع.

ويُعد السعر الصادر عن البنك المركزي المصري مؤشرًا مرجعيًا لحركة أسعار العملات داخل القطاع المصرفي، كما تعتمد عليه شريحة كبيرة من المتعاملين لمتابعة اتجاهات سوق الصرف بصورة يومية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 13.78 جنيه للشراء و13.82 جنيه للبيع.

ويواصل البنك الأهلي المصري تحديث أسعار العملات الأجنبية بصورة دورية خلال ساعات العمل الرسمية، بما يسمح للعملاء بمتابعة آخر المستجدات الخاصة بأسعار الصرف.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

وصل سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك مصر إلى 13.77 جنيه للشراء و13.81 جنيه للبيع.

ويُعد بنك مصر من أبرز البنوك الحكومية التي تقدم خدمات شراء وبيع العملات الأجنبية، ويشهد إقبالًا من العملاء الراغبين في تنفيذ مختلف المعاملات المصرفية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 13.73 جنيه للشراء و13.78 جنيه للبيع.

ويأتي هذا السعر ضمن التحديثات اليومية التي يعلنها البنك بشأن أسعار العملات الأجنبية، بما يواكب حركة سوق الصرف داخل مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي 13.72 جنيه للشراء و13.76 جنيه للبيع.

ويواصل البنك التجاري الدولي تحديث أسعار العملات بشكل مستمر، بما يتيح للعملاء التعرف على أحدث أسعار الشراء والبيع خلال ساعات العمل.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

وصل سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 13.84 جنيه للشراء و13.94 جنيه للبيع.

ويعكس هذا السعر استمرار حالة الاستقرار التي تشهدها العملة الإماراتية داخل القطاع المصرفي المصري، مع فروق محدودة بين أسعار الشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الكويت الوطني

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك الكويت الوطني 13.65 جنيه للشراء و13.96 جنيه للبيع.

ويعد هذا السعر ضمن أحدث التحديثات المعلنة من البنك، في إطار متابعة حركة أسعار العملات الأجنبية بصورة مستمرة.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 13.89 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع.

وتواصل البنوك المصرية تحديث أسعار العملات بشكل دوري، بما يمنح العملاء فرصة متابعة أحدث الأسعار قبل تنفيذ عمليات شراء أو بيع العملات الأجنبية.

أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

جاءت أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية وفق أحدث التحديثات على النحو الآتي:

البنك المركزي المصري: 13.91 جنيه للشراء، و13.95 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 13.78 جنيه للشراء، و13.82 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.77 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.73 جنيه للشراء، و13.78 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.72 جنيه للشراء، و13.76 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 13.84 جنيه للشراء، و13.94 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 13.65 جنيه للشراء، و13.96 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 13.89 جنيه للشراء، و13.95 جنيه للبيع.

وتوضح هذه الأسعار استمرار حالة الاستقرار التي يشهدها سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري داخل مختلف البنوك، مع وجود فروق محدودة بين أسعار الشراء والبيع وفقًا لسياسات كل بنك.

لماذا يواصل سعر الدرهم الإماراتي جذب اهتمام المواطنين؟

يحظى سعر الدرهم الإماراتي باهتمام كبير من جانب المواطنين والمتعاملين في سوق العملات، خاصة مع ارتباطه بالسفر وتحويلات الأموال والمعاملات التجارية، لذلك يحرص كثيرون على متابعة التحديثات اليومية لأسعار الصرف داخل البنوك المختلفة.

وتسهم التحديثات المستمرة التي تعلنها البنوك في تمكين العملاء من اتخاذ قراراتهم المالية بناءً على أحدث أسعار العملات، بما يساعدهم على اختيار التوقيت المناسب لتنفيذ عمليات الشراء أو البيع وفقًا للأسعار المعلنة.