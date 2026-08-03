في ذكري ميلادها.. ماجدة خير الله تكشف ذكرياتها مع مديحة كامل l خاص

تحل اليوم، ذكري ميلاد الفنانة القديرة مديحة كامل، والتي تعد واحدة من أهم نجمات السينما المصرية.

وكشفت الكاتبة والناقدة ماجدة خير الله عن كواليس تعاونها مع الراحلة في 4 اعمال سينمائية.



حيث قالت الناقدة ماجدة خير الله في تصريحات خاصة لصدى البلد، أول لقاء جمعني بالفنانة مديحة كامل وتم تنفيذه من خلال فيلم العفاريت، والذى شاركها في البطولة الفنان عمرو دياب، وقد واقفت علي العمل فور قراءته، خاصة وأنه كان بعيدا عن الأدوار التي كانت ترشح لها باستمرار والتي تعتمد علي الإغراء، أما هذا الدور فكانت تجسد فيه دور مذيعة أطفال، وقد جلست مع المخرج لاختيار الأطفال المشاركة في العمل حيث كانت تود أن تكون هناك ألفة بينهم، كما تم ترشيح أحد المطربين قبل عمرو دياب إلا أنه اعتذر عن العمل وتم ترشيح الفنان عمرو دياب، والذي كان قد بدا نجمه يبزغ في سماء الفن حينها.

وتتابع ماجدة خير الله قائلة: مديحة كامل كانت محبة لعملها بشكل كبير فقد كانت تعمل لساعات طويلة دون أي اعتراض ، كما أن تعاملها مع الأطفال في الفيلم كان رائعا وحنونا.

وتضيف ماجدة خير الله : ثاني تعاون مع الفنانة مديحة كامل فقد كان من خلال فيلم العجوز والبلطجي ، وقد حقق الفيلم نجاحا كبيرا لم يكن في التوقعات بهذا الشكل ، خاصة وأنه طرح في دور العرض ليلة افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى.

واستكملت ماجدة خير الله : ليلة تركيب الافيشات في السينما حرصت مديحة كامل علي النزول الي السينما ، وأصرت علي ذبح خروف امام السينما وقامت بتوزيع اللحم علي العمال والمارين في الشارع.

شوادر :

وعن كواليس تعاونهما في فيلم شوادر تقول ماجدة خير الله : هناك موقف طريف في هذا العمل فقد قامت الشركة المنتجة بعمل ماكيت للشخصية التي تلعبها مديحة كامل في سينما عماد الدين بارتفاع عمارة كاملة وهي ترتدي ملابس الشخصية ، ووضع مصباح كبير في منتصف الماكيت ، مما ادي ازدحام الشارع بالمارة وكاد الشارع أن يغلق.