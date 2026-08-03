استئناف تصوير "زمالك بولاق" لعرضه في رمضان 2027

أعلن المنتج وليد حجاجي ، عن استئناف تصوير مسلسل "زمالك بولاق"، بطولة باسم سمرة وخالد الصاوي ، استعدادا لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2027.

وقد كشف المنتج وليد حجاجي في بيان صحافي أنه من المفترض أن يستعد لاستئناف تصوير مسلسل "زمالك بولاق" بعد توقف تصويره لشئون خاصة بالتوزيع مؤكدا إن ليس هناك اي تعطيل من الجهة الإنتاجية، وسوف يستأنفون العمل خلال نهاية أغسطس الجاري .

تفاصيل مسلسل “زمالك بولاق”

و أكد المنتج وليد حجاجي أن مسلسل "زمالك بولاق"، تجربة درامية مختلفة ، إذ تجمع عدد كبير من النجوم في آن واحد من بينهم باسم سمرة ، خالد الصاوي، انتصار ، و ايضا ان هناك تعاقدات جديدة عن نجوم يشتاق إليهم الجمهور بعد غيابهم لفترة عن الشاشات وسوف يتم الإعلان عنهم في القريب العاجل .

واشار وليد حجاجي إن مسلسل "زمالك بولاق"، يشمل الحي الشعبي المصري الاصيل بعيدا عن البلطجة و هناك نوستالجيا بالعودة لأعمالنا الشعبية الدرامية التي نشأنا عليها من بينها ارابيسك والمال و البنون ، بتوقيع المخرج اسامة عمر .

واختتم وليد حجاجي تصريحاته، بأنه يقوم بتحضيرات فيلم "الاتيكيت" رومانسي كوميدي لينافس في عيد الفطر المبارك ، بجانب استكماله لأعمال اخرى بالسينما .