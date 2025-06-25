باسم سمرة سائق ميكروباص في مسلسل "زمالك بولاق".. قريبا

يشارك الفنان باسم سمرة في بطولة مسلسل زمالك بولاق

يظهر خلال أحداث مسلسل "زمالك بولاق" بشخصية مختلفة تمامًا، حيث يجسد دور سائق ميكروباص يعيش في حي بولاق، وتجمعه الصدفة بأحد سكان الزمالك، ما يُشعل سلسلة من الأحداث المشوّقة والمليئة بالصراعات والدراما.

المسلسل من بطولة نخبة كبيرة من النجوم: باسم سمرة، خالد الصاوي، عبير صبري، انتصار، ميمى جمال، فراس سعيد، ياسر الطوبجي، إسماعيل فرغلي، محمد منصور، لبنى عزت، يوسف اسامة، سيد أسامة ميكا، يوسف عمر، شاهيستا.

العمل من تأليف أحمد رجب، إسلام شتا، وباسم الخطيب، وإخراج أسامة عمر.