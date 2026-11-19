كشف الدكتور أحمد حمدي محمد، مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، عن تفاصيل الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها المديرية بمختلف مراكز المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة، مؤكدًا أن الحملات تستهدف التصدي لمحاولات الغش التجاري وبيع اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح مدير الطب البيطري بسوهاج أن الحملات أسفرت، اليوم الخميس، عن ضبط 1015 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن المخالفة، من بينها 715 كيلوجرامًا من الدواجن و300 كيلوجرام من اللحوم البقرية، بعدما تبين بالفحص ظهور علامات الفساد عليها وانبعاث روائح كريهة منها، فضلًا عن ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذبحها خارج المجازر الحكومية.

وأضاف أن المضبوطات جرى التحفظ عليها بالكامل، وتحرير المحاضر اللازمة بشأن الواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددًا على أن المديرية لن تسمح بتداول أي منتجات غذائية تمثل خطرًا على صحة المواطنين.

إعدام بقرة مصابة باليرقان داخل مجزر الحواويش

وأشار الدكتور أحمد حمدي إلى أن أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بالتعاون مع أطباء مجزر الحواويش، تمكنوا اليوم من اكتشاف بقرة مصابة بمرض اليرقان خلال أعمال الكشف البيطري عليها داخل المجزر، وعلى الفور تقرر إعدامها لمنع وصول لحومها إلى المواطنين.

وأكد أنه تم التخلص من اللحوم بالطرق الصحية والبيئية السليمة، وفقًا للاشتراطات المنظمة، في إطار الدور الوقائي الذي تقوم به المجازر الحكومية لضمان سلامة اللحوم المطروحة بالأسواق.

ولفت مدير الطب البيطري إلى أن الحملة نُفذت من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بقيادة الدكتورة مروة عمر الفاروق، مدير الإدارة، وبالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء ومباحث التموين والإدارة التموينية بسوهاج.

وشدد على استمرار الحملات التفتيشية بصورة مكثفة على المطاعم ومحلات الجزارة ومنافذ بيع وتداول اللحوم والدواجن ومنتجاتها، بجميع أنحاء المحافظة، مع تكثيف المرور على أماكن التصنيع والتخزين والتداول، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيطرية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن صحة المواطنين خط أحمر، وأن المديرية تتعامل بحسم مع أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة وضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى المواطنين.