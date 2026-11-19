أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، مساء اليوم، جولة تفقدية مفاجئة داخل مستشفيات بنها الجامعية، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.



رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور عمر الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، والدكتور محمد شاكر، المدير العام للمستشفيات.

وشملت الجولة تفقد عدد من الأقسام والوحدات الطبية، من بينها أقسام العناية المركزة، وعناية قسطرة القلب، ووحدة الغسيل الكلوي، واستقبال الأطفال، بالإضافة إلى مبنى الجراحة.

وخلال الجولة، تابع رئيس الجامعة سير العمل داخل هذه الأقسام، واطلع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما حرص على الاستماع إلى المرضى ومرافقيهم، والتعرف على آرائهم بشأن مستوى الخدمة المقدمة، والوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن مستشفيات بنها الجامعية تمثل صرحا طبيا مهما يخدم أبناء محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمختلف الحالات المرضية.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود الأطقم الطبية والتمريضية والعاملين بالمستشفيات الجامعية، مثمنا ما يبذلونه من جهود متواصلة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى، وحرصهم على أداء واجبهم المهني والإنساني.