أكد ماهر الفضالي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن جماعة الإخوان الإرهابية تعتمد على الكذب والتضليل وتزييف الوعي باعتبارها جزءًا من أيديولوجيتها، مشيرًا إلى أن الجماعة تواجه ضربات قوية من الدولة المصرية، في ظل القرارات والأحكام التي صدرت بحقها.

وأوضح الفضالي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة «DMC»، أن الجماعة تحاول إرسال رسائل إلى الدول والجهات التي تتعامل معها، تزعم فيها أنها ستضع العمل السياسي جانبًا وستكتفي بالعمل الدعوي، معتبرًا أن هذه الرسائل تمثل محاولة جديدة للتضليل، ولا تعكس حقيقة منهج الجماعة الذي اعتمد على الكذب والتضليل طوال الوقت.

وأضاف أن الجماعة باتت مكشوفة أمام العالم، في ظل تزايد تسليط الضوء على أنشطتها والمنظمات الإرهابية التابعة لها، لافتًا إلى القرارات التي اتخذها البرلمان الأوروبي، والتصريحات القوية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطورة الجماعة.

وأشار الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية إلى أن الضربات التي تتعرض لها الجماعة من الدولة المصرية، والقرارات والأحكام الصادرة بحقها، دفعتها إلى محاولة إعادة ترتيب استراتيجياتها خلال السنوات السبع أو الثماني المقبلة، وتغيير خطابها الموجه للخارج بهدف تحسين صورتها.