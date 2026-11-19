أكد الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن معدلات الخلع داخل المحاكم تفوق حالات الطلاق للضرر، موضحًا أن الخلع استحوذ على 88% من إجمالي حالات الطلاق خلال عام 2023، مقابل 12% لحالات الطلاق للضرر.

وأضاف نقيب المأذونين، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن معدلات الطلاق تتماشى مع نسب الزواج، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الحكم بارتفاع حالات الطلاق دون مقارنتها بمعدلات الزواج خلال الفترة نفسها.

ولفت إلى أن نسب الطلاق مقارنة بإجمالي عدد السكان تُعد منطقية، مؤكدًا أهمية العمل على الحد من حالات الطلاق خلال السنة الأولى من الزواج، باعتبارها من الفترات التي تستدعي اهتمامًا ودراسة لأسباب الانفصال.

وأشار الشيخ إسلام عامر إلى أن تحديد الأسباب الحقيقية للطلاق يتطلب دراسة الحالات وفقًا للفئات العمرية، من خلال رصد معدلات الطلاق بين المتزوجين من سن 20 إلى 30 عامًا، ومن 30 إلى 40 عامًا، إلى جانب تحليل حالات الطلاق التي تصل إلى المحاكم، للوقوف على أبرز أسباب الانفصال.

