حذر الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، من تفاقم ظاهرة عزوف بعض الشباب عن الزواج، بسبب المغالاة في تكاليف الزواج وكثرة الطلبات التي يصعب على الشاب تحملها في بداية حياته، مؤكدًا أن هذه الأعباء أصبحت سببًا في تعثر وإلغاء العديد من الزيجات.

طلبات كثيرة تفوق إمكانيات الشباب

وأضاف نقيب المأذونين، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن بعض أولياء الأمور يطلبون أشياء كثيرة من الشاب المقبل على الزواج، رغم أنه لا يزال في بداية حياته ويسعى إلى تأسيس أسرة وفقًا لإمكانياته المادية.

وأوضح أن المغالاة في الطلبات قد تؤدي إلى فشل الزيجة قبل إتمامها، بعدما يجد الشاب نفسه غير قادر على توفير كل ما تم الاتفاق عليه.

خطوبات تنتهي بالفشل بسبب الوعود

وأشار الشيخ إسلام عامر إلى أن بعض الشباب يتقدمون للارتباط بفتاة، ويعدون بتنفيذ متطلبات الزواج وشراء مستلزماته، لكن بعد مرور عام قد تنتهي الخطوبة بالفشل بسبب عدم قدرة الشاب على الوفاء بوعوده.

ولفت إلى أن الشاب قد يدخل في تجربة خطوبة جديدة، وكذلك الفتاة، مؤكدًا أن المغالاة في تكاليف الزواج وكثرة الطلبات من أبرز الأسباب التي تدفع الشباب إلى العزوف عن الزواج.