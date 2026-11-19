كشف صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام لـ القوات المسلحة العراقية، الأهمية الاستراتيجية لمنطقة جرف النصر، قائلا إن المنطقة تتمتع بخصوصية أمنية كبيرة، نظرًا لمجاورتها أربع محافظات مهمة، هي بغداد والأنبار وكربلاء وبابل.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن المنطقة كانت من بين المناطق التي احتضنت التنظيمات الإرهابية، بعد تهجير سكانها الأصليين وتجريف منازلهم، حيث اتخذتها تلك التنظيمات قاعدة لانطلاق العمليات الإرهابية باتجاه بغداد والأنبار، بما في ذلك الهجمات بالسيارات المفخخة.

وأضاف أن المنطقة ظلت خالية من السكان حتى تحريرها، مشيرًا إلى أن خطة الانتشار الأمني الجديدة ستضمن توسيع نطاق انتشار القوات الماسكة للأرض، بما يمنع أي وجود للتنظيمات الإرهابية مجددًا.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد خطط مستقبلية لتنفيذ مشروعات خدمية واستراتيجية في المنطقة، التي تزخر بالثروات الطبيعية، بالتوازي مع تعزيز الانتشار الأمني فيها.

وبشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة، أكد النعمان أن هذا الإجراء مستمر وفق القرار والتوقيت السيادي المحدد، مشيرًا إلى أن 30 يونيو 2027 يمثل الموعد النهائي لإعادة تنظيم وتوزيع السلاح وحصره بيد الدولة، ولن يكون هناك بعد هذا التاريخ أي سلاح خارج إطار الدولة.

وشدد على أن عملية إعادة الانتشار في جرف النصر لا تنفصل عن تعزيز سلطة الدولة ومركزية القرار بيد القائد العام للقوات المسلحة، مؤكدًا أن استبدال القطعات الأمنية يعزز مكانة الدولة وقوتها ووحدة القرار الأمني.