وجه علي الزيدي رئيس وزراء العراق، بالإسراع بفتح جميع الطرق المغلقة في ناحية جرف النصر، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقال الزيدي: “سنفرض هيبة الدولة على جميع أراضي العراق وفقا للدستور والقانون”.

وتشهد منطقة جرف الصخر في محافظة بابل العراقية تطورات أمنية جديدة، في ظل تحركات لإعادة تنظيم الملف الأمني بالمنطقة، حيث وافق الزيدي على تأمينها من خلال انتشار قوات مشتركة تضم الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، في خطوة تستهدف تعزيز الإجراءات الأمنية وتنسيق المسؤوليات بين التشكيلات المشاركة.

انتشار أمني متعدد التشكيلات وإعادة توزيع المسئوليات



ووفقًا لما نشرته وسائل إعلام عراقية، فإن الموافقة تتضمن توزيع المسؤوليات الأمنية بين القوات المشاركة، بحيث تتولى وحدات من وزارة الدفاع مسؤولياتها داخل القاطع، فيما تتولى قوات وزارة الداخلية تأمين مركز ناحية جرف النصر، إلى جانب مشاركة ألوية من هيئة الحشد الشعبي في خطة الانتشار.