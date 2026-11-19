شهدت قرية كفر طنبدي حالة من الحزن والصدمة، عقب الكشف عن تفاصيل واقعة اختفاء طفلة بالمنوفية تبلغ من العمر 10 سنوات، والتي بدأت ببلاغ عن تغيبها في ظروف غامضة، قبل أن تكشف التحقيقات عن تعرضها لجريمة قتل على يد والدها، في واقعة أثارت حالة من الغضب والحزن بين أهالي القرية.

وبدأت تفاصيل الواقعة ظهر يوم الأحد، عندما اختفت الطفلة في نحو الساعة الواحدة ظهرًا، وسط حالة من القلق بين أسرتها وأهالي القرية، خاصة أنها تبلغ من العمر 10 سنوات، ولم تكن معتادة على الابتعاد عن محيط منزلها، وهو ما دفع البعض إلى الاعتقاد بأنها تعرضت للاختطاف.

تفاصيل مقتل طفلة على يد والدها بالمنوفية

وبحسب روايات عدد من سكان المنطقة المحيطة بموقع الحادث، فإن توقيت اختفاء الطفلة تزامن مع حالة من الهدوء وقلة حركة المارة، الأمر الذي صعّب عملية البحث عنها خلال الساعات الأولى.

وزادت صعوبة تحديد مكانها مع انقطاع التيار الكهربائي عن القرية في ذلك الوقت، ما أدى إلى توقف كاميرات المراقبة عن العمل.

الجيران: والدها ظهر في حالة انهيار

وعقب انتشار خبر اختفاء الطفلة، شارك عدد من الأهالي في البحث عنها، وسط حالة من الحزن والقلق التي سيطرت على القرية. وظهر والدها في حالة انهيار، وهو يتجول في الشوارع بحثًا عنها، ويبكي بشدة، ما دفع الجيران والأهالي إلى التعاطف معه ومشاركته في رحلة البحث.

وفي صباح اليوم التالي، الاثنين، لاحظ الأهالي تجمع عدد من أفراد أسرة الطفلة، من بينهم الأب والأم والجدة والأعمام، بإجمالي 8 أشخاص، في المنطقة نفسها التي شهدت الواقعة.

والد الطفلة متهم بإنهاء حياتها

وعندما استفسر الأهالي عن سبب وجود الأسرة في هذا المكان البعيد عن محل إقامتهم، أوضح أفرادها أنهم تلقوا معلومات عن العثور على حذاء «شبشب» يُشتبه في أنه يخص الطفلة، لكنهم أكدوا بعد معاينته أنه لا يعود لها، فيما بدت علامات الانهيار والحزن على الأب والأم والجدة.

لكن المفاجأة التي صدمت أهالي القرية جاءت بعدما كشفت التحقيقات أن والد الطفلة هو المتهم بإنهاء حياتها والتخلص من جثمانها في الموقع ذاته، رغم ظهوره أمام الأهالي في صورة الأب الذي يبحث عن ابنته ويبكي على اختفائها.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات الواقعة، والوقوف على دوافع الجريمة وتفاصيلها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما خيمت حالة من الحزن والصدمة على أهالي قرية كفر طنبدي عقب الكشف عن تفاصيل الجريمة.