أتاحت محافظة الجيزة خدمة جديدة للمواطنين الراغبين في سداد المستحقات المالية الخاصة بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك من خلال منافذ «فوري بلس» المنتشرة بمختلف المراكز والمدن والأحياء، في خطوة تستهدف تسهيل إجراءات السداد وتوفير الوقت والجهد، دون الحاجة إلى التوجه لمقار الجهات الحكومية المختصة.

وأعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، تفعيل خدمة «فوري بلس» لسداد مستحقات تقنين أراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، وفي إطار خطة المحافظة لتيسير الإجراءات على المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

مميزات خدمة فوري بلس

وأوضح المحافظ أن الخدمة تتيح سداد جميع المستحقات المالية المرتبطة بملف التقنين، والتي تشمل مقدمات التعاقد، والأقساط المستحقة، ومقابل ما عاد على المواطنين من نفع، وإيجار الإصلاح الزراعي، وغيرها من المبالغ المستحقة، وذلك من خلال التوجه إلى أقرب منفذ «فوري بلس».

وأضاف أن الخدمة أصبحت متاحة من خلال 46 منفذًا موزعة على مختلف مراكز ومدن وأحياء محافظة الجيزة، بما يتيح لأكبر عدد من المواطنين الاستفادة منها، ويساعد في إنهاء إجراءات السداد بسهولة.

أماكن منافذ فوري بلس لسداد تقنين أراضي الدولة بالجيزة

وحددت محافظة الجيزة عناوين منافذ «فوري بلس» التي يمكن للمواطنين التوجه إليها لسداد مستحقات تقنين أراضي أملاك الدولة، وجاءت موزعة على النحو التالي:

أولًا: مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد

مدينة 6 أكتوبر:

- الحصري.

- الحي الثاني.

- الحي المتميز.

- مول الفتح.

- ميدان ليلة القدر.

- وادي الملوك.

مدينة الشيخ زايد:

- هايبر وان.



ثانيًا: منافذ فوري بلس بأحياء الجيزة

حي الدقي:

- صفط اللبن، ناصية شارع التحرير.

- بجوار راية وأمام كوستا.

- بين السرايات بشارع الشيخ نصار.

حي إمبابة:

- شارع الوحدة.

- شارع طلعت حرب.

حي الهرم:

- اللبيني هرم.

- شارع العروبة.

- فيصل مشعل.

- حدائق الأهرام، فرع أورنج إكسبريس.

- كعابيش بجوار قطونيل.

- شارع زغلول.

- اللبيني فيصل بمنشأة البكاري.

- محطة التعاون بالهرم.

- محطة التعاون بفيصل.

حي الوراق:

- بجوار معهد البحوث.

- ترعة السواحل.

حي جنوب الجيزة:

- ترسا.

- شارع العمدة.

حي بولاق الدكرور:

- شارع المحطة.

- المنيب بشارع المدرسة.

حي العمرانية:

- شارع ناهيا.

- زنين.

- كفر طهرمس بشارع الملكة.

- شارع خاتم المرسلين.

حي العجوزة:

- شارع جامعة الدول العربية بجوار فرغلي.

- ميدان لبنان.

- ناصية شارع السودان مع أحمد عرابي.

- ميدان سفنكس.

ثالثًا: منافذ فوري بلس بالمراكز والمدن

مركز ومدينة الحوامدية:

- شارع سعد زغلول.

مركز ومدينة البدرشين:

- ناصية شارع البحراوي.

مركز ومدينة منشأة القناطر:

- قرية وردان.

- قرية المناشي.

مركز ومدينة أبو النمرس:

- منيل شيحة.

- شبرامنت بطريق المريوطية.

مركز ومدينة كرداسة:

- أعلى ماركت كازيون.

مركز ومدينة أطفيح:

- شارع عمر بن الخطاب.

مركز ومدينة أوسيم:

- شارع الخليفة المأمون.

- الجوهرة ببشتيل أوسيم.

مركز ومدينة العياط:

- بجوار فروع فودافون وWE وأورنج.

مركز ومدينة الصف:

- شارع الجمهورية.

تسهيل إجراءات تقنين أراضي الدولة

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، استمرار جهود المحافظة لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتسهيل سداد المستحقات المالية، وتوفير وسائل دفع متعددة تتيح للمواطنين إنهاء معاملاتهم دون مشقة.