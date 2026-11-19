أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة عن تفعيل خدمة «فوري بلس» لسداد المستحقات المالية الخاصة بملف تقنين أراضي أملاك الدولة وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتسهيل إجراءات السداد تنفيذًا لأحكام القانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ ولائحته التنفيذية.

وأوضح المحافظ أن الخدمة تتيح للمواطنين سداد مختلف بنود التقنين، والتي تشمل مقدمات التعاقد، والأقساط المستحقة، ومقابل ما عاد عليهم من نفع، وإيجار الإصلاح الزراعي، وغيرها من المستحقات المالية، وذلك من خلال التوجه إلى أقرب منفذ «فوري بلس» دون الحاجة إلى الانتقال لمقار الجهات المختصة لإتمام عمليات السداد.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إتاحة الخدمة من خلال ٤٦ موقعًا بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة بما يضمن توسيع نطاق الاستفادة منها وتوفير الوقت والجهد على المواطنين وجاءت عناوين المنافذ على النحو التالي:

أولًا: مدينة ٦ أكتوبر والشيخ زايد

- مدينة ٦ أكتوبر: الحصري، الحي الثاني، الحي المتميز، مول الفتح، ميدان ليلة القدر، وادي الملوك.

- مدينة الشيخ زايد: هايبر وان.

ثانيًا: أحياء الجيزة

- حي الدقي: صفط اللبن ناصية شارع التحرير، بجوار راية وأمام كوستا، وبين السرايات بشارع الشيخ نصار.

- حي إمبابة: شارع الوحدة، وشارع طلعت حرب.

- حي الهرم: اللبيني هرم، شارع العروبة، فيصل مشعل، حدائق الأهرام فرع أورنج إكسبريس، كعابيش بجوار قطونيل، شارع زغلول، اللبيني فيصل بمنشأة البكاري، محطة التعاون بالهرم، ومحطة التعاون بفيصل.

- حي الوراق: بجوار معهد البحوث، وترعة السواحل.

- حي جنوب الجيزة: ترسا، وشارع العمدة.

- حي بولاق الدكرور: شارع المحطة، والمنيـب بشارع المدرسة.

- حي العمرانية: شارع ناهيا، زنين، كفر طهرمس بشارع الملكة، وشارع خاتم المرسلين.

- حي العجوزة: شارع جامعة الدول العربية بجوار فرغلي، ميدان لبنان، ناصية شارع السودان مع أحمد عرابي، وميدان سفنكس.

ثالثًا: المراكز والمدن

- مركز ومدينة الحوامدية: شارع سعد زغلول.

- مركز ومدينة البدرشين: ناصية شارع البحراوي.

- مركز ومدينة منشأة القناطر: قريتا وردان والمناشي.

- مركز ومدينة أبو النمرس: منيل شيحة، وشبرامنت بطريق المريوطية.

- مركز ومدينة كرداسة: أعلى ماركت كازيون.

- مركز ومدينة أطفيح: شارع عمر بن الخطاب.

- مركز ومدينة أوسيم: شارع الخليفة المأمون، والجوهرة ببشتيل أوسيم.

- مركز ومدينة العياط: بجوار فروع فودافون وWE وأورنج.

- مركز ومدينة الصف: شارع الجمهورية.

وأكد محافظ الجيزة استمرار جهود المحافظة لتطوير منظومة خدمات المواطنين وتبسيط الإجراءات المرتبطة بملف التقنين بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتحقيق التيسير على المواطنين.