أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جولة ميدانية بمركز ومدينة منشأة القناطر تفقد خلالها مشروعات الرصف والتطوير المدرجة ضمن خطة مديرية الطرق للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة أعمال رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين الحركة المرورية بالمدينة والقرى التابعة لها.

وتفقد المحافظ أعمال استكمال توسعة وإعادة رصف وتطوير طريق المنصورية، بدءًا من صليبة المنصورية حتى مدخل قرية عبد الصمد بنطاق مركز ومدينة منشأة القناطر، بطول ١.٥ كم وعرض ٢٠ مترًا، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير المحاور والطرق الحيوية وتحسين مستوى الخدمة المرورية.

كما تفقد محافظ الجيزة مشروع رصف طريق المريوطية الغربي بدءًا من نهاية أعمال الرصف الحالية في اتجاه قرية نكلا بمركز منشأة القناطر والذي تنفذه مديرية الطرق للوقوف على مستجدات التنفيذ ومتابعة الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.

وأكد المحافظ ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة في تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والعمل على تذليل أي معوقات لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة بما يحقق السيولة المرورية ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ووليد عبد اللطيف معاون المحافظ والنائب مجدي الطويل عضو مجلس النواب وهشام مجاهد مدير مديرية الطرق وسلامة حماد رئيس مركز منشاة القناطر وعبد الخالق فرج رئيس مركز ومدينة كرداسة .