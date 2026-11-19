واصل الوفد البرلماني بمجلس النواب، برئاسة النائب سامح شكري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس ووزير الخارجية السابق، في ثاني أيام زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن، سلسلة لقاءاته المكثفة مع عدد من أعضاء مجلسي العموم واللوردات البريطانيين، وممثلي مراكز الفكر والأبحاث، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

سامح شكري يلتقي أعضاء مجلسي العموم واللوردات البريطانيين

وشملت اللقاءات اجتماعًا مع النائبة أناليس دودز، عضو مجلس العموم عن حزب العمال، ورئيسة المجموعة البرلمانية المعنية بملفات السودان وجنوب السودان، والمجموعة المعنية بمكافحة التطرف، إلى جانب أعضاء اللجنتين النواب لارا بيرد ومايكل بيتس وستيف ريس وشوكت آدم، كما عقد الوفد اجتماعًا آخر مع اللورد والني واللورد بيكلز، عضوي مجلس اللوردات.

وعقد سامح شكري كذلك جلسة إحاطة ونقاش موسع بمقر البرلمان البريطاني، بحضور عدد من أعضاء مجلسي العموم واللوردات من مختلف الأحزاب السياسية، وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة المتحدة، وعدد من الخبراء والمهتمين بقضايا الشرق الأوسط، استعرض خلالها المواقف المصرية الثابتة إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، ورؤية مصر للتعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.

وفد العلاقات الخارجية بالنواب يشارك في غداء عمل بمركز «بوليسي إكستشينج»

كما شارك الوفد في غداء عمل بمقر مركز «بوليسي إكستشينج» Policy Exchange، أحد أبرز مراكز الفكر والأبحاث البريطانية المعنية بالسياسات العامة، بمشاركة برلمانيين ونخبة من الشخصيات المؤثرة في دوائر صنع القرار البريطاني، وكبار المسؤولين السابقين والدبلوماسيين والخبراء المعنيين بقضايا السياسة الخارجية والأمن الإقليمي والدولي.

تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية

وشهدت اللقاءات مناقشات موسعة حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، وأهمية استئناف الحوار والتواصل بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، بما يتواكب مع التطور الذي تشهده العلاقات على المستوى الحكومي.

كما تناولت اللقاءات مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، ولاسيما التطورات في منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، والجهود المصرية المبذولة لخفض التصعيد وتسوية الأزمات الإقليمية بالوسائل السلمية، فضلًا عن سبل تعزيز التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

سامح شكري: الأمن المائي قضية وجودية تمس الأمن القومي المصري

وأبرز سامح شكري الأهمية البالغة التي توليها مصر لقضية الأمن المائي باعتبارها قضية وجودية تمس أمنها القومي، مؤكدًا ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، ورفض الإجراءات الأحادية التي من شأنها الإضرار بحقوق مصر ومصالحها المائية، وأهمية التوصل إلى حلول تحقق المصالح المشتركة لدول حوض النيل دون الإضرار بحقوق أي منها.

مكافحة الإرهاب والتطرف على رأس المناقشات المصرية البريطانية

وحظيت قضايا مكافحة الإرهاب والتطرف والتعامل مع التهديدات الأمنية المشتركة باهتمام خاص خلال المناقشات، حيث جرى التأكيد على أهمية تبني مقاربة شاملة لمواجهة تلك التحديات، تراعي أبعادها الأمنية والفكرية والاجتماعية والتنموية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب التشريعية ذات الصلة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

شكري يؤكد حرص لجنة العلاقات الخارجية بالنواب على مواصلة التواصل مع الأطراف البريطانية

وأكد سامح شكري، خلال اللقاءات، أهمية تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مختلف القوى السياسية والبرلمانية ومراكز الفكر والأبحاث، بما يسهم في تعميق التفاهم المتبادل بشأن أولويات البلدين والتحديات المشتركة.

وشدد على حرص لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب على مواصلة الانفتاح والتواصل مع مختلف الأطراف البريطانية، والبناء على ما تحقق من تطور في العلاقات الثنائية، لدفع التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.