استقبلت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، أعدادًا كبيرة من السائحين من مختلف الجنسيات، بالتزامن مع بداية العطلة الأسبوعية، من بينهم وفد من راهبات الهند، اللاتي حرصن على زيارة دير سانت كاترين، والتعرف على معالمه الدينية والتاريخية، وإقامة الطقوس والشعائر الروحانية.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن وفد الراهبات الهنديات يزور الدير للتعرف على معالمه التاريخية والدينية، وممارسة الطقوس والشعائر الخاصة بهن، مشيرًا إلى أن برنامج الزيارة يتضمن إقامة طقوس روحانية داخل الدير وخارجه، وسط الطبيعة الجبلية التي تتميز بها المدينة.

وأوضح رئيس المدينة أن الراهبات أعربن عن سعادتهن بزيارة هذه البقعة المقدسة، التي تتمتع بأجواء روحانية فريدة تتيح لهن ممارسة الشعائر الدينية والتأمل، كما أشدن بجمال الطبيعة الخلابة التي تتميز بها سانت كاترين، وما تنفرد به من أجواء روحانية وطاقات إيجابية تبعث على الهدوء والسكينة.

وأكد الغمريني أن المدينة تشهد انتعاشًا ملحوظًا في الحركة السياحية بالتزامن مع بداية العطلة الأسبوعية، حيث استقبلت اليوم 843 سائحًا من مختلف جنسيات العالم، لزيارة المعالم الدينية والأثرية والبيئية، والاستمتاع بالمغامرات الجبلية ورحلات السفاري، واستكشاف الوديان والكهوف، والتعرف على ما تضمه محمية سانت كاترين من كائنات برية ونباتات نادرة.

وأشار إلى أن حالة الطقس بالمدينة مستقرة، ومناسبة لتنظيم مختلف الرحلات السياحية، وفي مقدمتها رحلة صعود جبل موسى، والاستمتاع بمشاهدة مشهدي الغروب والشروق من أعلى قمته، إلى جانب رحلات السفاري والمشي بين الوديان، التي تجذب محبي المغامرات والطبيعة من مختلف أنحاء العالم.