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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل متهم بالاتجار في الحشيش بشرم الشيخ

محكمة جنوب سيناء
محكمة جنوب سيناء
ايمن محمد

عاقبت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، عامل رش مبيدات بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم ثان شرم الشيخ، بعد ضبطه وبحوزته نصف كيلو جرام من مخدر الحشيش.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة محمود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شيرين محمد فوز الدين، وعلي حسن حسني، والدكتور أحمد عبد الستار أحمد، وبحضور محمد عزت، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود أحداث القضية إلى 21 يونيو 2026، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بقسم ثان شرم الشيخ، تفيد بقيام المتهم، البالغ من العمر 34 عامًا، ويعمل عامل رش مبيدات بمدينة شرم الشيخ، بالاتجار في المواد المخدرة داخل إحدى القرى السياحية.

وعقب إجراء التحريات اللازمة والتأكد من صحة المعلومات، استصدرت الأجهزة الأمنية إذنًا من جهات التحقيق لضبط المتهم وتفتيشه، وما يحوزه من مواد مخدرة.

ونفاذًا للإذن، أعدت الأجهزة الأمنية عدة أكمنة لضبط المتهم بمنطقة بورتو شرم، بعدما وردت معلومات تفيد بانتظاره أحد عملائه لتسليمه كمية من المواد المخدرة.

وتمكنت إحدى الأكمنة من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على حقيبة بداخلها 15 قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، بلغ وزنها الإجمالي نصف كيلو جرام، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 725 جنيهًا، وهاتف محمول، وسلاح أبيض.

وكشفت التحريات الجنائية أن المتهم سبق اتهامه في قضية اتجار بالمواد المخدرة بمدينة المحلة الكبرى.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، واستخدام الهاتف المحمول في التواصل مع العملاء، كما قرر أن المبلغ المالي من متحصلات بيع المخدرات.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1269 لسنة 2026 جنح ثان شرم الشيخ، وأمر شادي حسونة، وكيل النائب العام لنيابات ثان شرم الشيخ، بحبس المتهم احتياطيًا، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية لفحصها.

وعقب انتهاء التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 861 لسنة 2026 جنايات كلي جنوب سيناء، التي أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه.

جنوب سيناء حكم حبس مخدرات عامل

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