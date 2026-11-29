أكد الدكتور محمد الضويني، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الشريعة الإسلامية أقامت أحكام التكليف على الاستطاعة، وجعلت التيسير ورفع الحرج من أبرز أسس التعامل مع ذوي الإعاقة، مشددًا على مسؤولية الأسرة والمجتمع والدولة في رعايتهم وتمكينهم ودمجهم في الحياة العامة.

التيسير ورفع الحرج أصلان في رعاية ذوي الإعاقة

جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان «التيسير ورفع الحرج في أحكام ذوي الهمم.. مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية وأثرها في حياة الصم»، ضمن فعاليات دورة «الصم في الإسلام»، التي تُعقد بالتعاون بين المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية، والجامع الأزهر، ومؤسسة أركان للتنمية المستدامة، ومؤسسة منبر الصم لرعاية وتأهيل ذوي الهمم؛ وذلك في إطار جهود نشر الوعي الديني الصحيح، وتيسير تعلم العلوم الشرعية للصم وضعاف السمع.

وتُبث محاضرات الدورة مصحوبة بالترجمة إلى لغتي الإشارة العربية والدولية، بما يتيح للمشاركين من مختلف محافظات مصر وعدد من الدول متابعة المحاضرات والاستفادة من محتواها.

وأوضح الضويني أن الشريعة الإسلامية شريعة عدل ورحمة، وأن خطابها موجه إلى الإنسان دون تمييز، مؤكدًا أن التكليف الشرعي مناطه القدرة والاستطاعة، وأن الأحوال الطارئة قد تقتضي الانتقال من العزيمة إلى الرخصة، أو من الأداء الأصلي إلى البدل الذي يتناسب مع حالة المكلَّف وقدرته.

وأشار إلى أن من أبرز مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية أداء الصلاة بحسب الاستطاعة؛ فمن عجز عن الصلاة قائمًا صلاها جالسًا، ومن عجز عن الجلوس صلاها على جنبه أو مستلقيًا. كما تتغير بعض الأحكام مراعاةً لحالات المرض والعجز البدني، ومن ذلك جواز الإنابة في الحج لمن عجز عجزًا مستمرًّا عن أدائه بنفسه.

واستشهد بعدد من النصوص القرآنية الدالة على هذا الأصل، منها قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، وقوله سبحانه: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾، موضحًا أن المسلم مطالب بأداء ما يقدر عليه من التكاليف الشرعية، دون أن يُحمَّل ما يعجز عن أدائه.

وأضاف أن أصحاب الأعذار لا يُحرمون الأجر إذا حال العجز أو المرض دون أدائهم بعض الأعمال الصالحة، ما دامت نياتهم صادقة وقلوبهم متعلقة بالطاعة، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، مؤكدًا أن الثواب يتصل بالنية والجهد، مع مراعاة حدود الاستطاعة.

وأكد أن السنة النبوية رسخت مبدأ التيسير ورفع الحرج، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا»، داعيًا العلماء والدعاة إلى اتخاذ التيسير منهجًا في تعليم الناس وتوعيتهم، ومراعاة اختلاف أحوالهم وقدراتهم.

وفي الجانب الاجتماعي، شدد الدكتور الضويني على أن رعاية ذوي الإعاقة مسؤولية شرعية وأخلاقية مشتركة، تبدأ من الأسرة وتمتد إلى المجتمع والدولة، موضحًا أن أفراد الأسرة القادرين تقع عليهم مسؤولية مباشرة في رعايتهم، بينما تتحمل الجهات المجتمعية والدولة مسؤولية توفير أوجه الدعم المالي والصحي والخدمات اللازمة، لا سيما إذا عجزت الأسرة عن الوفاء باحتياجاتهم.

ودعا إلى تجاوز النظرة السلبية تجاه ذوي الإعاقة، ورفض التنمر والسخرية والإيذاء، مؤكدًا أن قيمة الإنسان لا تُقاس بسلامة جسده أو قدراته البدنية، وإنما بتقواه وعمله وصلته بالله. واستدل باستخلاف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي عبد الله بن أم مكتوم، رضي الله عنه، وكان كفيفًا، في المدينة عند خروجه في بعض الغزوات والأسفار؛ ليتولى إمامة الناس في الصلاة ورعاية شؤونهم، معتبرًا ذلك نموذجًا عمليًّا في إسناد المسؤوليات إلى أصحاب الكفاءة، وعدم اتخاذ الإعاقة سببًا للإقصاء أو التهميش.

وفي ختام المحاضرة، أكد أن القواعد الفقهية، ومنها «المشقة تجلب التيسير» و«إذا ضاق الأمر اتسع»، تجسد مراعاة الشريعة لأحوال الناس، وتؤكد حرصها على تحقيق التوازن بين أداء العبادات ورفع الحرج عن أصحاب الأعذار، بما يعزز قيم العدالة والرحمة والتكافل في المجتمع.