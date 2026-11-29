يعقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، غدًا، الاثنين، بعد صلاة المغرب في مدينة البعوث الإسلاميَّة، الملتقى الخامس عشر ضمن ملتقيات “شُبُهات وردود”، التي تنظِّمها اللجنة العُليا لشئون الدعوة بالمجمع في إطار برنامج “منبر الوعي”، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة الشيخ أيمن عبد الغنيّ، وكيل الأزهر، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الجندي، الأمين العام للمجمع.

خطورة التفسيرات اللسانيَّة الحديثة على العقيدة

ويأتي هذا الملتقى تحت عنوان: “خطورة التفسيرات اللسانيَّة الحديثة على العقيدة”، ويحاضر فيه الدكتور محمود الهوَّاري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدِّيني بمجمع البحوث الإسلاميَّة، والدكتور عبد الحميد السيد، عضو لجنة الفتوى بالمجمع.

وتُنظَّم هذه الملتقيات في إطار جهود مجمع البحوث الإسلاميَّة لترسيخ الوعي الدِّيني الرشيد، وتحصين الشباب من الشُّبهات والمفاهيم المغلوطة؛ من خلال تقديم معالجة علميَّة رصينة للقضايا المثارة حول القرآن الكريم وعلومه، تستند إلى أصالة المنهج الأزهري، ودقَّة الفهم، وقواعد البحث والتحقيق؛ بما يُسهم في تعميق الوعي بمقاصد الخطاب القرآني، والتعامل المنهجي مع القراءات التي تتناول قضاياه.