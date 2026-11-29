زار وفد بيراميدز مستشفى أهل مصر للحروق في التجمع الخامس، في إطار تقديم الدعم والمساندة لمصابي الحروق بوجه عام، ولمصابي حادث حريق الطريق الدائري بالوراق بوجه خاص، ولتعظيم الدور المجتمعي للنادي.

وقدم وفد بيراميدز الشكر لمسئولي المستشفى ولجميع العاملين على دورهم الطبي العظيم، وحرصوا على زيارة عدد من مصابي حادث حريق الطريق الدائري الذي وقع مؤخرا في ظل وجود عدد منهم تحت العلاج داخل المستشفى.

وقدم الوفد الورود وقمصان نادي بيراميدز وعدد من الهدايا التذكارية للمرضى والمصابين، كما قرر رئيس النادي المهندس ممدوح عيد واللاعبون التكفل بتوفير سيارة ودراجة نارية لأحد الناجين من الحادث دعما للحالات الإنسانية، كما سبق وتبرع النادي بمبلغ مالي لصالح المستشفى لدعم جهودها في علاج مصابي الحروق في مصر.

وضم وفد بيراميدز في زيارته للمستشفى، المهندس ممدوح عيد، رئيس النادي، ومصطفى طنطاوي، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي، والمدير الفني رولاني موكوينا، ومحمد نجم، مسئول التسويق والمسئولية المجتمعية بالنادي.

كما تواجد عدد كبير من نجوم فريق الكرة، وهم أحمد الشناوي ودودو الجباس ومحمد الشيبي وكريم حافظ ومصطفى فتحي وحامد حمدان وأحمد عبد القادر ومحمود صابر.

وأدخل وفد بيراميدز ونجومه السعادة على قلوب المصابين، وحرص العاملون بالمستشفى وأهالي المصابين على التقاط الصور التذكارية معهم.