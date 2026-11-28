أعلن نادي بيراميدز التبرع بمبلغ مالي لصالح مستشفى أهل مصر للحروق، دعمًا للدور الكبير الذي تقوم به المستشفى ومساندةً للمرضى، تضامنًا مع مصابي حادث حريق الطريق الدائري وأسرهم، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به نادي بيراميدز وإدارته وجهازه الفني ولاعبوه.

وقرر نادي بيراميدز تنظيم زيارة إلى مستشفى أهل مصر للحروق ظهر غد الأحد، بهدف تقديم الدعم المعنوي والمساندة للمصابين، وعلى وجه التحديد ضحايا حادث حريق الطريق الدائري المتواجدين داخل المستشفى.

ومن المقرر أن تضم الزيارة المهندس ممدوح عيد، رئيس النادي، ورولاني موكوينا، المدير الفني للفريق، إلى جانب عدد من نجوم بيراميدز، وفي مقدمتهم أحمد الشناوي، ودودو الجباس، ومصطفى فتحي، وناصر ماهر، ومحمود صابر، وكريم حافظ.



