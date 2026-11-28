قال الدكتور كامل إدريس، رئيس الوزراء السوداني، إن العلاقات بين مصر والسودان تاريخية وأزلية، وتقوم على روابط مهمة، مشيرًا إلى أن زيارته إلى مصر جاءت حاملة رسالة مهمة من الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال حواره الخاص مع الإعلامي مصطفى ميزار، عبر القناة الأولى المصرية، أن الرسالة حملت معاني الصداقة والإخاء، واستهدفت تعزيز العلاقات الاستراتيجية المنتجة بين البلدين، خاصة أن السودان يأمل في الوصول إلى نهايات الحرب، بعد إمساك القوات المسلحة السودانية بزمام المبادرة.

وأكد رئيس الوزراء السوداني أن الحرب فُرضت على الشعب السوداني، واصفًا إياها بالمؤامرة الكبرى، مشيرًا إلى أن السودان يأمل في الوصول إلى خواتيم هذه الحرب وبداية صفحة جديدة من السلام الدائم والشامل، تمهيدًا لمرحلة إعادة الإعمار في البلاد.