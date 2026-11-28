كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن اتجاه إدارة الكرة لتسويق المهاجم المغربي سفيان بنجديدة وفتح باب إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما لم ينجح اللاعب في تقديم أوراق اعتماده خلال الفترة الماضية تحت قيادة مواطنه الحسين عموتة، المدير الفني السابق للفريق.

خاص.. الأهلي يقرر تسويق سفيان بنجديدة في يناير لهذا السبب

وأوضح المصدر أن مسؤولي الأهلي يرون أن بنجديدة لم يقدم المستوى المنتظر منه خلال الفترة التي تولى فيها الحسين عموتة قيادة الفريق، وهو ما دفع إدارة الكرة لإعادة النظر في مستقبل اللاعب، والاتجاه نحو إعارته خلال ميركاتو يناير، من أجل إفساح المجال أمام خيارات أخرى في الخط الأمامي.

وأشار إلى أن الإدارة ستدرس العروض التي قد تصل للتعاقد مع المهاجم المغربي، سواء من أندية داخل الدوري المصري أو من خارج مصر، تمهيدًا للوصول إلى اتفاق بشأن إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف المصدر أن تحرك الأهلي بشأن بنجديدة يأتي ضمن خطة إعادة تقييم العناصر الموجودة في قائمة الفريق، في ضوء المستويات التي قدمها اللاعبون خلال الفترة الماضية، والعمل على اتخاذ قرارات تتناسب مع احتياجات الفريق الفنية خلال المرحلة المقبلة.

وتترقب إدارة الكرة بالأهلي العروض المنتظرة بشأن اللاعب المغربي، لحسم موقفه النهائي قبل انطلاق ميركاتو يناير، بالتزامن مع التحركات المرتقبة لتدعيم صفوف الفريق وإعادة ترتيب القائمة.