كشف الدكتور أيمن عبد الموجود، متحدث وزارة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي التبرعات المقدمة لدعم أسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق تجاوز 360 مليون جنيه، مؤكدًا استمرار تلقي المساهمات من داخل مصر وخارجها، في إطار جهود مساندة الأسر المتضررة من الحادث.

وأوضح عبد الموجود، خلال مداخلة هاتفية في صباح الخير يا مصر، أن الوزارة خصصت حسابًا ببنك ناصر الاجتماعي لاستقبال التبرعات، وبدأت بالفعل في تلقي مساهمات من رجال الأعمال والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن حصيلة التبرعات لا تزال قابلة للزيادة مع استمرار استقبال المساهمات.

مؤتمر صحفي لإعلان حصيلة التبرعات وأسماء المتبرعين

وأشار متحدث وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن الحكومة تعتزم عقد مؤتمر صحفي منتصف الأسبوع المقبل، للإعلان عن إجمالي الأموال التي جُمعت، والكشف عن أسماء جميع الجهات والأشخاص الذين ساهموا في دعم أسر الضحايا والمصابين.

وأضاف أن المؤتمر سيتضمن توضيح الضوابط المنظمة لتوزيع التبرعات وآليات تقديم المساندة للأسر المستحقة، بما يضمن الشفافية ووصول الأموال إلى مستحقيها، لافتًا إلى أن الوزارة تعلن تباعًا أسماء بعض الجهات والأشخاص الذين يقدمون مساهماتهم بصورة رسمية.

سيارات بديلة لجميع أصحاب المركبات المتضررة

وفيما يتعلق بتعويض أصحاب السيارات التي تضررت خلال الحادث، أوضح عبد الموجود أن الحكومة أعلنت توفير سيارات بديلة لجميع أصحاب المركبات المتضررة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تنسق مع النيابة العامة ووزارة العدل لحصر المركبات المتضررة، والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير البدائل لأصحابها.

وأكد أن الوزارة تعمل بالتوازي على تحديد أوجه المساندة المقدمة للأسر المتضررة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب ورجال الأعمال والمواطنين، مشددًا على أن المساعدات لا يمكن أن تعوض فقدان الأحباء أو الإصابات، لكنها تأتي في إطار مساندة الأسر وتخفيف الأعباء عنها.

آلية عادلة وشفافة لتوزيع تبرعات ضحايا الوراق

وأشار متحدث وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن القانون رقم 12 لسنة 2025 ينظم التعامل مع تداعيات مثل هذه الحوادث، موضحًا أن الوزارة ستتولى إدارة التبرعات والإعلان عن قواعد توزيعها، بما يضمن الشفافية وتحقيق العدالة بين المستحقين.

وأضاف أن الوزارة بدأت التنسيق مع وزارة الصحة بشأن الحالات التي تم التعرف على هويات أصحابها، كما تتعاون مع وزارة العدل لتيسير إجراءات إعلام الوراثة، بهدف تسريع حصول أسر الضحايا على مستحقاتهم.

وشدد على أن توزيع المساعدات سيعتمد على دراسة حالة كل أسرة بشكل مستقل، لتحديد احتياجاتها وحزم الخدمات المناسبة لها، مع ضمان عدم التمييز بين الأسر بسبب اختلاف أوضاعها المادية أو الاجتماعية.