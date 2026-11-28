أفادت الشرطة الأفغانية بوقوع إصابات جراء انفجار وقع داخل مدرسة في ولاية كونار شرقي أفغانستان، صباح اليوم السبت.

وأكدت قيادة شرطة ولاية كونار سقوط قتلى ومصابين جراء الانفجار الذي وقع داخل المدرسة حوالي الساعة العاشرة صباحا يالتوقيت المحلي في منطقة أندير سير شرقي البلاد.

قالت مصادر مطلعة في حركة طالبان إن زعيم الحركة هبة الله آخوندزاده عزل عبد الأحد طالب، من منصبه قائداً لشرطة قندهار، فيما أبقاه قائداً لقواته الخاصة، وتولى مسؤول الأمن في قندهار، شاه آغا، مهام قيادة الشرطة بدلاً منه.



وأفادت مصادر مطلعة في طالبان بقندهار بأن تغييراً طرأ على قيادة شرطة الحركة في الولاية، وأن عبد الأحد طالب أُعفي من منصبه قائداً للشرطة.



وقالت المصادر إن القرار اتُخذ قبل نحو 15 يوماً، وإن مسؤول الأمن في قندهار شاه آغا يتولى حالياً مهام قيادة الشرطة.



وبحسب المصادر، فإن أحد أسباب إعفاء عبد الأحد طالب من منصبه يعود إلى تعدد مسؤولياته ومهامه.



وقال مصدر آخر في قندهار "من المحتمل أن يُعيّن في منصب عسكري آخر، وأن تُسند إليه قيادة إحدى المؤسسات الأمنية".

ولم تعلن حركة طالبان حتى الآن رسمياً أي تفاصيل بشأن التغييرات في قيادة شرطة قندهار.



ويُعرف عبد الأحد طالب أيضاً باسم "طالب مولوي"، ويعد من المقربين من زعيم حركة طالبان هبة الله آخوندزاده وقائد قواته الخاصة. ويقع مقر هذه القوات في المكان الذي كان يضم سابقاً منزل مؤسس حركة طالبان الملا محمد عمر، والمعروف باسم "ملا صاحب سراي".



وفي 14 مارس الماضي، استهدفت غارة جوية باكستانية القوة الخاصة التابعة لزعيم طالبان، ولم يظهر عبد الأحد طالب في وسائل الإعلام منذ ذلك الهجوم.



وتحدثت تقارير حينها عن إصابته في الغارة، إلا أن حركة طالبان لم تصدر أي رد رسمي بشأن تلك التقارير.



ويعد عبد الأحد طالب من المسؤولين المعروفين في حركة طالبان، وهو من سكان ولاية هلمند.



وكان زعيم طالبان هبة الله آخوندزاده قد عينه قائداً لشرطة قندهار في 12 فبراير 2025.



وعقب عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021، عُين عبد الأحد طالب حاكماً لولاية هلمند، وظل في المنصب حتى 30 أكتوبر 2023.