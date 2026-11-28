تحدث الفنان محمد علي رزق، عن نجاح أعماله الأخيرة، مؤكدًا أنه يسعى في كل تجربة فنية إلى تقديم شيء جديد ومختلف للجمهور، معربًا عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها حول حكاية «جريمة في الزمالك» بمسلسل القصة الكاملة.

وقال محمد علي رزق في لقاء مع كاميرا «صدى البلد»: «الحمد لله، كرم ربنا كبير، وأنا بحاول كل مرة أقدم الجديد، والحمد لله الناس بتنبسط، وده شيء يسعدني جدًا».

وأضاف: «كنت حاسس إن تعبي ومجهودي مش هيضيع، وربنا ما بيضيعش تعب حد، والحمد لله ربنا جبر بخاطرنا في الآخر. وكمان الناس عندها عينين وبتتفرج، وده اللي بيخليني دايمًا حريص إني أقدم حاجة كويسة».

وأشار إلى أن المخرج محمود عبد التواب كان يتحدث معه بشكل جيد عن العمل، كما نقل له المخرج مجدي الهواري إشادته بأدائه، قائلًا: «أستاذ مجدي الهواري قالي إنه راح المونتاج واتفرج عليّ، وقال لي إني عامل حاجة حلوة، وده كان من البوادر اللي خلتني أحس إن العمل ممكن ينجح، والحمد لله ربنا جبر بخاطرنا في الآخر».

محمد علي رزق وأعماله المُقبلة

وعن أعماله في موسم رمضان المقبل، كشف محمد علي رزق، أنه يشارك هذا العام في عملين، موضحًا: «أنا بشارك السنة دي مع صديقي وأخويا النجم أحمد العوضي، وصديقي وأخويا النجم محمد فراج».

وتابع: «بشارك بمسلسل سلطان الديب ومسلسل في حتة تانية، ويا رب أتمنى إننا نقدم حاجة جديدة وتعجب الناس، وتكون حاجة مختلفة».

وحول المنافسة على صدارة موسم رمضان بين مسلسلي «عشماوي وسلطان الديب» قال محمد علي رزق: «إن شاء الله كل الأعمال تنجح وتحقق ردود فعل كويسة».

محمد علي رزق

من جهة أخرى، حسم الفنان محمد علي رزق الجدل حول شخصية «نادية» التي تقدمها النجمة صبا مبارك في حكاية «جريمة في الزمالك»، بشأن طبيعة الدور وما إذا كانت شخصية شريرة أم ضحية للمجتمع، موضحًا أن الأخيرة قدمت الشخصية بحركة ذكية للغاية، إذ نجحت في إظهارها بصورة إنسانية من جميع الجوانب، سواء الجانب الطيب أو جانب الضحية، وهو ما قد يدفع البعض إلى التعاطف معها، لكنها في النهاية شخصية مذنبة.

وتابع الفنان محمد علي رزق حديثه خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج «تفاصيل»، مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدى البلد 2، قائلًا إن الجميع لديهم مبادئ إلى أن تأتي الفرصة، مؤكدًا أن شخصية نادية تظل مذنبة، بعدما أقدمت على قتل مدام جريتا، عقب سرقة مبلغ كبير من الدولارات، مشيرًا إلى أن صبا مبارك قدمت دورًا هائلًا وصعبًا ومركبًا في الوقت نفسه.

مسلسل سلطان الديب

وتحدث الفنان محمد علي رزق عن تفاصيل مشاركته في مسلسل «سلطان الديب»، مع الفنان أحمد العوضي، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2027، قائلًا: «أحمد العوضي صديقي وأخويا وعشرة عمر، اشتغلنا مع بعض من زمان، عملنا "المزاج" و"الحصان الأسود" و"هروب اضطراري" و"كلبش 3"، فده مش أول تعاون بيني وبين العوضي، وأنا مبسوط إننا رجعنا نشتغل مع بعض تاني».