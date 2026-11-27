أشادت الإعلامية سهير جودة بموقف الفنان أحمد العوضي، عقب حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، بعد توجيهه مناشدة إلى زملائه الفنانين وكل القادرين ماديًا، للمساهمة في دعم أسر الضحايا والمصابين، ومساعدتهم في مواجهة الظروف الصعبة التي خلفها الحادث.

أحمد العوضي

وأكدت سهير جودة أن الدعم في أوقات الأزمات لا يقتصر بالضرورة على التبرع الفردي، موضحة أن تحريك الآخرين واستخدام الصوت والتأثير من أجل مساعدة المحتاجين قد يكون في بعض الأحيان من أهم أشكال الدعم والتضامن.

وكتبت سهير جودة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في وقت الأزمات، مش كل الدعم لازم يبدأ بتبرع فردي.. أحيانًا يكون أهم موقف هو إنك تحرك غيرك، وتستخدم صوتك وتأثيرك علشان تساعد ناس محتاجة لكل إيد تمتد لها».

وأضافت: «وده بالظبط موقف الفنان أحمد العوضي بعد حادث الوراق. العوضي لم يكتفِ بنعي الضحايا والدعاء لهم، لكنه وجّه مناشدة لزملائه الفنانين ولكل القادرين ماديًا، داعيًا الجميع للتكاتف والمساهمة في تعويض أسر الضحايا والمصابين».

وتابعت: «رسالته كانت واضحة: كلنا إيد واحدة».

وأشارت الإعلامية إلى أهمية هذه الرسالة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأسر المتضررة من الحادث، مؤكدة أن حجم المأساة أكبر من أن تتحمله أسرة وحدها، وأكبر من أن يقتصر التعاطف معها على كلمات المواساة، مشددة على ضرورة تحويل مشاعر الحزن والتضامن إلى مساعدات حقيقية.

وتابعت: «كل التقدير لأحمد العوضي على مبادرته، وعلى دعوته لتحويل مشاعر الحزن والتضامن إلى مساعدة حقيقية. ربنا يرحم الضحايا، ويشفي المصابين، ويجبر قلوب كل الأسر الموجوعة».