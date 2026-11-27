كشفت تسريبات جديدة أن أبل تدرس استخدام السيراميك في إصدار محدود من هاتف iPhone 20 Pro المرتقب؛احتفالاً بمرور 20 عاما على إطلاق أول هاتف آيفون، ووفقاً لتقارير تقنية، فإن الشركة تختبر مكونات من هذه المادة لطراز العام المقبل.

نسخة سيراميك محدودة من iPhone 20 Pro

وبحسب ما نشره حساب التسريبات «Fixed Focus Digital»، فإن صاحب الحساب اطلع على مكونات سيراميكية مخصصة لطراز العام المقبل.

وأشار إلى أن القدرة الإنتاجية لهذه المكونات ستكون «منخفضة جداً»، ما يرجح أن تستخدمها أبل في إصدار محدود من الهاتف.

ولم يحدد التسريب طبيعة المكونات أو الجزء الذي ستستخدم فيه.

وقال تقرير لموقع «ديجيتال تريندز» إنه لا يزال غير واضح ما إذا كانت أبل تعتزم تصنيع ظهر الهاتف من السيراميك، أم استخدام المادة في جزء أكبر من الهيكل، أم الاكتفاء بإضافتها إلى أحد المكونات الخارجية الأصغر.

هل يدخل iPhone 20 Pro الإنتاج الضخم؟

وبحسب موقع «MacRumors»، قد يدخل المشروع مرحلة الإنتاج الضخم إذا اجتاز اختبارات التحقق الهندسي، وهي اختبارات مبكرة تهدف إلى التأكد من صلاحية التصميم للتصنيع.

ولم تؤكد أبل حتى الآن اسم iPhone 20، لذا تظل المعلومات ضمن التسريبات والتوقعات وليست إعلاناً رسمياً.

لم تكن فكرة السيراميك في الهواتف الذكية جديدة؛ فقد استخدمت شاومي السيراميك المصنوع من الزركونيا في هيكل هاتف MIX، بما يشمل الظهر والهيكل والأزرار.

واستغرقت عملية التصنيع سبعة أيام عند درجة حرارة بلغت 1500 درجة مئوية، فيما بلغت صلابته 8.5 درجات على مقياس موس.

تجارب سابقة وتحديات التصنيع

طرحت شاومي أيضاً إصدار Mi 6 Ceramic Edition بوزن 182 جراما، أي أثقل بنحو 14 جراما من الإصدارات المصنوعة من الزجاج.

كما استخدمت ون بلس، السيراميك، في إصدار محدود من هاتف OnePlus X، واستغرقت تصنيع أجزائه 25 يوما، مع تعريضه للحرارة عدة مرات عند 1480 درجة مئوية.

وبلغ وزن النسخة السيراميكية من OnePlus X نحو 160 جراما، مقابل 138 جراما للنسخة الزجاجية.

وقدمت هواوي هاتف P40 Pro+ بخيارات سيراميك باللونين الأسود والأبيض، ووصفت الشركة التشطيب الخارجي آنذاك بمظهر الساعات الفاخرة.

السيراميك في منتجات أبل

تستخدم أبل السيراميك بالفعل في بعض منتجاتها، إذ تتوفر ساعات Apple Watch Series 12 بهيكل سيراميك باللونين الأبيض اللؤلؤي والأزرق الليلي، إلى جانب خيارات الألومنيوم والتيتانيوم.

ويبلغ وزن هيكل النسخة السيراميكية البيضاء مقاس 46 ملم نحو 51.3 جرام، مقابل 39.5 جرام لنسخة الألومنيوم المزودة بنظام تحديد المواقع GPS.

في هواتف آيفون، تستخدم أبل تقنية «Ceramic Shield»، وهي زجاج يحتوي على بلورات نانوية من السيراميك لزيادة المتانة مع الحفاظ على الشفافية.

وتستخدم هذه التقنية في الواجهة الأمامية لهواتف آيفون، وكذلك في ظهر بعض إصدارات Pro الحديثة لتحسين مقاومة الخدوش.

موعد الطرح المتوقع

من المتوقع أن تصل هواتف الذكرى السنوية العشرين لآيفون في خريف 2027، لكن التصميم السيراميكي المزعوم ما زال بحاجة إلى اجتياز اختبارات التحقق الهندسي قبل الانتقال إلى الإنتاج الضخم، وسط إمكانية أن يبقى الإصدار محدوداً بسبب الوزن الإضافي وتعقيد التصنيع.