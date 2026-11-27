شن الإعلامي عمرو أديب هجومًا على منظومة تأمين الطرق والرقابة المرورية، عقب حادث الوراق، مؤكدًا أن تحميل المسؤولية لسائق السيارة وحده لا يكفي، وأن الحادث كشف عن أوجه قصور أوسع في إدارة الطرق وحماية أرواح المواطنين.

وقال أديب، مقدم برنامج «الحكاية» عبر فضائية MBC MASR، إن إنفاق تريليونات الجنيهات على إنشاء شبكة الطرق يجب أن يصاحبه اهتمام بالعنصر البشري وتوفير وسائل الحماية لمستخدمي الطرق، مشيرًا إلى أن بعض الطرق السريعة لا تزال تعاني من ضعف الإنارة، رغم أهميتها وكثافة الحركة عليها.

وانتقد أديب إطفاء الأنوار في بعض الطرق الحيوية تحت شعار ترشيد استهلاك الكهرباء، متسائلًا عن جدوى التوفير إذا كان ذلك يعرض حياة المواطنين للخطر، مطالبًا بإعادة توزيع الإنارة وفقًا لأهمية الطرق ومعدلات الحركة عليها.

وطالب أديب وزارة الداخلية بمراجعة آليات متابعة المخالفات، وزيادة الدوريات المتحركة وسيارات ودراجات المرور لملاحقة المخالفين، مؤكدًا أن الاعتماد على الكاميرات والكمائن الثابتة وحده لا يحقق الانضباط المطلوب.

وشدد على أن تحصيل الغرامات وتسجيل المخالفات لا ينبغي أن يكونا الهدف الأساسي من الرقابة المرورية، قائلًا: «المخالفات مش أهم من الأرواح»، داعيًا إلى تغيير آليات العمل والمتابعة بدلًا من الاكتفاء بالمطالبة بتغيير المسؤولين.

وشدد على أن إصلاح منظومة المرور يتطلب تنسيقًا بين جميع الجهات المعنية بإدارة الطرق وتأمينها، ووضع نظام رقابي أكثر فاعلية يضمن سلامة المواطنين ويحد من تكرار الحوادث.