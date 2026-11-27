أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تستهدف بدء تسليم الدعم المخصص لأسر ضحايا حادث الوراق اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل؛ بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بشراء المركبات البديلة وتسليم الدعم لأسر المتوفين، مؤكدة أن إجمالي المساهمات وصل إلى 400 مليون جنيه على الأقل، وأن المصابين وأسرهم سيحصلون على المساندة اللازمة حتى التعافي.

400 مليون جنيه حصيلة المساهمات.. المتوفون ومصابو العجز الكلي بأعلى شريحة

وأضافت مرسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن الوزارة ترغب في البدء في تسليم المساعدات في أقرب وقت، موضحة أن العمل يجري حاليًا على إنهاء الإجراءات الخاصة بالمركبات التي فقدها الضحايا، وكذلك الإجراءات المتعلقة بالدعم المخصص لأسر المتوفين.

وأشارت إلى أن إجمالي المساهمات وصل إلى 360 مليون جنيه في منتصف النهار، ثم ارتفع إلى 400 مليون جنيه على الأقل، مؤكدة أنها تتمنى أن تبدأ عملية التسليم اعتبارًا من يوم الإثنين، بعد استكمال الإجراءات المطلوبة، وتحديد الحزمة الأولى من الدعم.

وطمأنت وزيرة التضامن، أسر المصابين، بأن الوزارة ستظل بجانبهم، وأن كل أسرة تحتاج إلى شيء؛ ستجد الوزارة معها، إلى أن يتعافى المصابون ويعودوا إلى أسرهم سالمين، موضحة أن المصابين بالعجز الكلي سيحصلون على القيمة الأعلى من الدعم، مساواة بأسر المتوفين.

وأكدت أن المتوفين والمصابين بالعجز الكلي سيحصلون على أعلى شريحة من المساعدات، بينما يجري تحديد بقية نسب التوزيع وفقًا للمبالغ المتاحة وطبيعة الحالات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إنهاء تفاصيل الحزمة الأولى من الدعم تمهيدًا لبدء صرفها.

وشددت مرسي على أن الأموال، مهما بلغت قيمتها، لا يمكن أن تعوض أسرة عن فقدان شخص عزيز عليها، قائلة إن وصول الدعم إلى 400 مليون جنيه، أو حتى مليار جنيه، لن يعوض الأسر عن فقدان الأب أو الابن أو أي شخص غالٍ عليها.

وأوضحت أن الهدف من الدعم هو مواساة الأسر ومساندتها، وإشعارها بأن أشقاءها من أبناء الشعب المصري يقفون بجانبها، وأنها ليست وحدها في مواجهة هذه المحنة، مؤكدة أن الدعم يمثل رسالة تضامن ومساندة إنسانية قبل أن يكون مبلغًا ماليًا.

ووجهت رسالة إلى الأسر التي فقدت ذويها، مطالبة إياها بالصبر، كما دعت الأسر التي تستمع إليها إلى التواصل مع الوزارة عبر الخط الساخن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوجود الجهات المعنية إلى جانبهم وتقديم ما يحتاجون إليه.

واختتمت بالتأكيد على أن الوزارة ستظل موجودة مع الأسر، وأنها لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم، معربة عن أملها في ألا تتعرض مصر لمثل هذه المأساة مرة أخرى، وأن يتمكن جميع المصابين من التعافي والعودة إلى أسرهم.