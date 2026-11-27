عُثر على جثماني معتز شوقي غريب وعماد محمد إبراهيم، من ضحايا حريق دائري الوراق، وذلك بعد ساعات من العثور على جثمان زميلهما محمد أشرف الخولي، لتكتمل مأساة ثلاثة من العاملين بشركة واحدة، لقوا مصرعهم في الحادث المروع.

ومن المقرر خروج جثامين الضحايا الثلاثة من مستشفى الوراق، تمهيدًا لإنهاء الإجراءات اللازمة وتسليمهم إلى ذويهم لتشييعهم إلى مثواهم الأخير.

وكشفت تفاصيل الواقعة أن الضحايا الثلاثة كانوا يعملون في شركة كيماويات البناء الحديث، وكانوا في طريق عودتهم إلى منازلهم عقب انتهاء يوم عملهم، إلا أن الحادث المأساوي على الطريق الدائري أنهى رحلتهم، وحول عودتهم اليومية إلى فاجعة لأسرهم وزملائهم.

ولم يكن الضحايا الثلاثة بمفردهم، إذ كان برفقتهم زميلهم الرابع سعيد عبدالغني، الذي تبين أنه من بين المصابين في الحادث، ونُقل لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ونعت إدارة شركة كيماويات البناء الحديث، في بيان لها، زميليهما معتز شوقي غريب وعماد محمد إبراهيم، معربة عن بالغ حزنها لفقدانهما، مؤكدة أنهما كانا مثالًا للخلق الطيب والإخلاص والتفاني في العمل، كما دعت بالشفاء العاجل لزميلهما سعيد عبدالغني، وأن يعود إلى أسرته سالمًا.