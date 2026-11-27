في مشهد إنساني مؤلم، تستعد منطقة الوراق لتشييع جثامين أسرة كاملة مكونة من الأب وأطفاله الأربعة، الذين لقوا مصرعهم في حادث حريق الطريق الدائري المروع، وذلك عقب صلاة الجمعة من مسجد السلام المجاور لقسم شرطة الوراق.

وعُثر على جثامين الأب عبدالفتاح محمد علي وأبنائه يوسف ومحمد وأميرة وعلياء، بعد ساعات من البحث عن أفراد الأسرة المفقودين في أعقاب الحادث، لتنتهي رحلة البحث بفاجعة فقدان أسرة كاملة، إذ يجتمع الأب وأطفاله الأربعة في جنازة واحدة يودعهم خلالها ذووهم وأهالي المنطقة.

تفاصيل الحادث

وتعود تفاصيل الحادث إلى اندلاع حريق هائل أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، إثر تصادم سيارة ملاكي بناقلة مواد بترولية، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد قائد الناقلة وانقلابها واندلاع النيران التي امتدت إلى عدد من السيارات، مخلفة عشرات الضحايا والمصابين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن قائد السيارة الملاكي، البالغ من العمر 21 عامًا، كان يسير بسرعة 110 كيلومترات في الساعة، وبرفقته والده، في الاتجاه القادم من المرج صوب الهرم، وأثناء تنقله بين الحارات المرورية ومحاولته تجاوز السيارات، اصطدم بمؤخرة ناقلة المواد البترولية.

وأوضحت التحقيقات أن التصادم تسبب في اختلال عجلة القيادة، وانحراف السيارة، وانفجار أحد إطارات الناقلة، التي اصطدمت بالحاجز الخرساني وانقلبت، ما أدى إلى تسرب البنزين واشتعال النيران.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لأخذ العينات اللازمة لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة، كما انتهت من سؤال المصابين الذين سمحت حالتهم الصحية بذلك، وندبت الطب الشرعي لأخذ عينات البصمة الوراثية DNA من ذوي المتوفين لإجراء المضاهاة وتحديد هوية الجثامين التي تعذر التعرف عليها.

وأسفر الحادث، وفق الحصيلة المعلنة، عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 26 آخرين، فضلًا عن احتراق وتفحم 27 مركبة