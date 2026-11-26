أطلقت شركة أوبو رسميًا هاتفها الرائد الجديد OPPO Reno 17 Pro في الأسواق العالمية، ليضع معايير جديدة في الفئة المتوسطة العليا بفضل مواصفاته التي تجمع بين القوة الفائقة، والتصوير الاحترافي، والبطارية طويلة الأمد. يتوفر الهاتف حاليًا عبر أبرز المتاجر الإلكترونية بسعر يبدأ من 749 دولارًا أمريكيًا، مع خيارات شحن دولي سريعة تغطي مختلف الأسواق.

الشاشة والتصميم



يأتي الهاتف بشاشة AMOLED مدمجة مقاس 6.32 بوصة، تعرض المحتوى بدقة 2772 × 1272 بكسل وكثافة 450 بكسل لكل بوصة. وتدعم الشاشة معدل تحديث 120 هرتز وتقنية HDR10+ لتجربة بصرية فائقة السلاسة، مع سطوع موضعي يصل إلى 1800 شمعة، وتقنية تعتيم PWM بتردد 2160 هرتز لحماية العين، إلى جانب فتحة مركزية أنيقة للكاميرا الأمامية.

أوبو تغزو الأسواق بهاتف جديد

الأداء والمعالجة

يعتمد الهاتف على معالج MediaTek Dimensity 8550 Super ثماني النواة الداعم لشبكات الجيل الخامس 5G. ويعمل المعالج بتناغم مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X تصل إلى 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 تصل إلى 512 جيجابايت، مما يضمن سرعة استجابة عالية وكفاءة في تشغيل التطبيقات الثقيلة وتعدد المهام.

منظومة التصوير الاحترافية

يمثل نظام التصوير نقطة القوة الأبرز في الهاتف، حيث يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تشمل كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مزودة بمثبت بصري للصورة (OIS) وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل تدعم التقريب البصري حتى 3.5xو كاميرا فائقة الاتساع: بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط المشاهد الواسعة.

و كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل مخصصة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو عالية الجودة.

البطارية والنظام البرمجي

زُوّد الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 7250 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط. ويعمل الجهاز بواجهة ColorOS 16 المبنية على نظام التشغيل Android 16، مع دعم مستشعر بصمة مدمج في الشاشة وتوافق واسع مع شبكات الاتصال في آسيا وأوروبا وأستراليا.ش