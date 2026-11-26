كشف الإعلامي سيف زاهر عن تفاصيل اجتماع مطول شهدته مقر النادي الأهلي، بحضور ياسين منصور نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة والمشرفين على الكرة، إلى جانب التواصل الهاتفي مع محمود الخطيب رئيس النادي، وبحضور وائل جمعة مدير الكرة وسامي قمصان المدير الفني، حيث تم الاتفاق على 5 قرارات خاصة بقطاع الكرة.

وكتب سيف زاهر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«الأهلي يعلن 5 قرارات مهمة لإعادة تنظيم كرة القدم.. «5» قرارات خاصة بقطاع الكرة،

شهد مقر النادي مساء اليوم اجتماعًا مطولًا، بحضور الأستاذ ياسين منصور، نائب رئيس النادي، والكابتن سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، المشرفين على الكرة، وبالتواصل الهاتفي مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، للاطلاع على رؤيته بخصوص العديد من الأمور الخاصة بقطاع الكرة، وفي حضور الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة، والكابتن سامي قمصان، المدير الفني،

تم الاتفاق على ما يلي: اعتماد تشكيل الجهاز الفني المقدم من الكابتن سامي قمصان، والتوجيه بفتح الباب أمام تلقي العروض لبعض اللاعبين المقصرين في حق النادي،

وإتاحة الفرصة للوجوه الواعدة بما يتفق مع رؤية المدير الفني، والتأكيد على الثقة الكاملة في اللاعبين الذين يؤدون بشخصية الأهلي، واستكمال هيكلة قطاع الكرة بتعيين مدير رياضي أجنبي، لديه رؤية وخبرات كبيرة للتخطيط، وتفعيل التواصل المثمر بين منظومة الكرة بالنادي».

حيث جاءت هذه القرارات في إطار التغييرات التي يشهدها الجهاز الفني للأهلي، بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.