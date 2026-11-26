رصدت قناة «إكسترا نيوز» جهود الأطقم الطبية داخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي، لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين في حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وسط حالة من الاستنفار الطبي للتعامل مع الإصابات وتوفير أوجه العلاج المطلوبة.

وتواصل الفرق الطبية بالمستشفى تقديم الخدمات العلاجية للمصابين، من خلال تجهيز الأقسام الطبية وتوفير الكوادر المتخصصة والأدوية والمستلزمات اللازمة، للتعامل مع الحالات التي استقبلها المستشفى عقب الحادث.

استعدادات طبية لاستقبال المصابين

وشهد مستشفى الشيخ زايد التخصصي رفع درجة الاستعداد إلى القصوى، مع التأكد من جاهزية غرف العمليات وأقسام الطوارئ، وتوفير الفرق الطبية والإسعافات الأولية، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات الواردة من موقع الحادث.

فرق متخصصة للتعامل مع حالات الحروق

وتأتي هذه الجهود في إطار تحركات وزارة الصحة لتوفير الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين، والاستعانة بالتخصصات الطبية اللازمة للتعامل مع الإصابات المختلفة، خاصة حالات الحروق التي تتطلب متابعة وعلاجًا متخصصًا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع متابعة وزير الصحة والسكان لتطورات الحالة الصحية للمصابين، والتنسيق بين المستشفيات التي استقبلت الحالات لضمان تقديم الخدمات العلاجية اللازمة لكل مصاب.

متابعة مستمرة لحالة المصابين

وتواصل الأطقم الطبية جهودها لمتابعة الحالة الصحية للمصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم، في ظل توجيهات برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وتوفير الإمكانيات الطبية للتعامل مع تداعيات الحادث.