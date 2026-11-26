أكدت النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، أن ما كشفته مذكرات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بشأن رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبال الفلسطينيين من قطاع غزة، يعكس حقيقة مهمة، وهي أن مصر كانت تدرك أبعاد المخطط الذي استهدف نقل الأزمة الفلسطينية إلى أراضيها، ولم تسمح بتحويل سيناء إلى بديل عن الوطن الفلسطيني.

وقالت شاهين إن الموقف المصري لم يكن مجرد اعتراض على مقترح سياسي، بل كان دفاعًا عن حق شعب كامل في أرضه وهويته، ورفضًا لمحاولات فرض واقع جديد تحت وطأة الحرب والمعاناة الإنسانية، مؤكدة أن الرئيس السيسي تعامل مع هذا الملف باعتباره قضية تمس الأمن القومي المصري ومستقبل المنطقة بأكملها.

وأضافت أن اللافت في شهادة بايدن أنها تكشف أن الإدارة الأمريكية السابقة كانت على دراية واضحة برفض القاهرة لهذا الطرح، وهو ما يؤكد أن مصر لم تترك مجالًا للالتباس بشأن موقفها، ولم تقبل المساومة على أمنها القومي أو على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن مصر تحملت مسؤولية سياسية وإنسانية كبيرة تجاه غزة، وواصلت التحرك على مختلف المستويات لوقف العدوان وتوفير المساعدات، لكنها في الوقت نفسه رفضت أن تتحول الكارثة الإنسانية إلى مدخل لانتزاع الفلسطينيين من أرضهم.

وشددت شاهين على أن القضية الفلسطينية لا يمكن اختزالها في أزمة لاجئين أو ملف إغاثي، فهي قضية شعب له وطن وحقوق مشروعة، وأي محاولة لفرض التهجير لن تنتج سلامًا، بل ستفتح الباب أمام مزيد من الصراعات وعدم الاستقرار.

واختتمت بالتأكيد على أن التاريخ سيتوقف طويلًا أمام الموقف المصري الرافض للتهجير، باعتباره موقفًا حمى القضية الفلسطينية من أحد أخطر السيناريوهات التي واجهتها، وأثبت أن هناك ثوابت وطنية لا تخضع لحسابات الضغوط أو المصالح المؤقتة.