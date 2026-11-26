سجلت أسواق الأسهم الآسيوية ارتفاعا في تعاملات اليوم / الخميس /، في ظل تراجع المخاوف من تداعيات أحدث موجة من الرسوم الجمركية الأمريكية، بعدما بدت المقترحات أقل حدة مما كانت الأسواق تتوقعه، فيما وفرت عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة استراحة من الضغوط التي تعرضت لها أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.

ولم تشكل مقترحات البيت الأبيض بفرض رسوم جمركية جديدة على 14 شريكا تجاريا رئيسيا، من بينهم الصين واليابان والاتحاد الأوروبي، مفاجأة كبيرة للأسواق، كما أن الرسوم المقترحة لن تُضاف إلى التعريفات التي فُرضت في يوليو الماضي.

ومن المتوقع ألا تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ قبل فبراير أو مارس المقبلين، وهو ما ساهم في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن تصاعد التوترات التجارية وتأثيرها على الأسواق العالمية

وقال محللون في بنك جيه بي مورجان: "من المرجح أن يكون التأثير الكلي لهذه الزيادة متواضعاً، لا سيما بالنظر إلى حقيقة أن التحقيقات قد تم الإعلان عنها مسبقاً بوقت طويل".

وأضافوا: "لا تزال العديد من الواردات الرئيسية معفاة من الرسوم الجمركية، بما في ذلك السلع التقنية، وقد أظهرت الإدارة حساسية تجاه اضطرابات السوق. ومن شأن هذه الحساسية أن تحد من حدة الزيادات في الرسوم الجمركية مستقبلاً".

وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" إن مؤشر "كوسبي" المركب، الذي يضم عدداً كبيراً من الشركات التكنولوجية المدرجة في بورصة سيول الأوراق المالية في كوريا الجنوبية، حقق ارتفاعاً بنسبة 2 في المائة وذلك إثر تراجعه بأكثر من 6 في المائة خلال الجلسة السابقة، تأثراً بتصاعد حدة القلق بشأن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي.

وصعدت أسعار أسهم شركتي "سامسونج للإلكترونيات" و"إس كيه هاينكس"، وهما أكبر شركتين لتصنيع الرقائق الإلكترونية في كوريا الجنوبية، بنسبتي 2.9 و5.3 في المائة على التوالي.

وفي طوكيو، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة اليابانية، "نيكاي 225"، الذي يقيس أداء أكبر 225 شركة مدرجة في بورصة طوكيو للأوراق المالية بنسبة 1.7 في المائة، بينما صعد مؤشر "توبكس"، الأوسع نطاقاً، بنسبة 1 في المائة.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن أسهم التكنولوجيا على مستوى العالم تعرضت لضغوط قوية هذا الشهر بسبب مخاوف متزايدة حول قدرة طفرة الذكاء الاصطناعي على الصمود في ظل أسعار الفائدة المرتفعة، بالإضافة إلى رد فعل سياسي مناهض للقطاع في أعقاب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وأغلق مؤشر "ناسداك 100" المركب في بورصة "وول ستريت"، أمس الأربعاء، في آخر جلسة تداول أمريكية قبل عطلة عيد الشكر، على انخفاض بنسبة 0.6 في المائة، متعافياً بذلك من تراجع مبكر وصل إلى 4.7 في المائة.

كما قلص مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" خسائره التي بلغت في ذروتها 3.2 في المائة، ليغلق تعاملات الأمس على انخفاض نسبته 0.3 في المائة.

ويتجه مؤشر "ناسداك 100" لتسجيل انخفاض شهري نسبته 8.2 في المائة، وهو ما يجعله واحداً من أكبر التراجعات التي شهدها المؤشر منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وفي سياق متصل، أغلقت أسهم شركة "أنثروبيك" على ارتفاع بنسبة 1.1 في المائة لتصل إلى 82.79 دولار، بعد أن كانت قد هبطت في وقت سابق إلى ما دون 74 دولاراً، وهي النقطة التي انخفضت عندها القيمة السوقية لشركة الذكاء الاصطناعي هذه إلى أقل من تريليون دولار لأول مرة منذ إدراجها في البورصة هذا الشهر.