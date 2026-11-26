سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً محدوداً خلال تعاملات اليوم الخميس، لتعوض جزءاً من خسائرها الحادة في الجلسة السابقة، بعدما هبطت إلى أدنى مستوياتها في 15 شهراً، وسط استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، وتعزز التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وبحلول الساعة 05:12 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 3591.37 دولار للأوقية، بعدما تراجع لفترة وجيزة خلال تعاملات الأربعاء إلى ما دون مستوى 3500 دولار للأوقية، للمرة الأولى منذ سبتمبر 2025.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.5%، لتسجل 3589.50 دولار للأوقية.

وفي تفسيره لتحركات المعدن النفيس، قال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تيستي لايف»، إن المستثمرين يتجهون إلى تغطية مراكز البيع على المكشوف قبيل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، وهو ما يدعم الارتفاع المحدود لأسعار الذهب خلال تعاملات اليوم.

وأضاف أن المعدن النفيس لا يزال يتعرض لعمليات بيع بهدف توفير السيولة، في ظل حساسية الأسواق لمعنويات المستثمرين واتجاههم إلى تجنب المخاطر.

وتأتي الضغوط على الذهب بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية أظهرت نمو الاقتصاد بوتيرة أسرع بكثير من التقديرات الأولية خلال الربع الثالث، إلى جانب ارتفاع التضخم بمعدل أكبر خلال أكتوبر الماضي، وهو ما عزز توقعات المستثمرين باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، مع احتمالات تنفيذ زيادة أخرى في أوائل عام 2027.

وكان آخر رفع لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأمريكي قد جرى في سبتمبر الماضي، فيما تشير المؤشرات الاقتصادية الأخيرة إلى استمرار الضغوط التضخمية رغم قوة النشاط الاقتصادي.

وفي السياق ذاته، أظهر مسح أجراه مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي واصل النمو بوتيرة طفيفة إلى معتدلة في معظم مناطق البلاد خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع استمرار ارتفاع التضخم وزيادة مستويات التوظيف.

وتشكل توقعات رفع أسعار الفائدة عاملاً ضاغطاً على الذهب، باعتباره أصلاً لا يدر عائداً، إذ تؤدي زيادة الفائدة إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس، وتعزز جاذبية الاستثمارات المنافسة التي تحقق عوائد، مثل أدوات الدين والأصول المقومة بالدولار.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفعت الأسهم الآسيوية بعد تعافي مؤشرات وول ستريت من أدنى مستوياتها، إلا أن المخاوف المتعلقة بتمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي واحتمالات فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة أبقت المستثمرين في حالة من الحذر، وسط تداولات محدودة بسبب عطلة عيد الشكر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، أمس الأربعاء، حزمة جديدة من الرسوم الجمركية تستهدف 14 شريكاً تجارياً رئيسياً للولايات المتحدة، من بينهم الصين واليابان والاتحاد الأوروبي، في خطوة تعكس استمرار توجه إدارته نحو السياسات التجارية الحمائية، رغم الخسائر التي تكبدها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، سجلت الأسعار ارتفاعات جماعية خلال التعاملات الآسيوية، إذ صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% إلى 41.88 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 1.8% إلى 1303.58 دولار، فيما تصدر البلاديوم المكاسب بارتفاعه 2.7% ليصل إلى 885 دولاراً للأوقية.

وتعكس التحركات الأخيرة استمرار تأثر أسواق المعادن النفيسة بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، وتطورات التضخم، وحالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية، في وقت يحاول فيه الذهب استعادة بعض خسائره بعد موجة الهبوط الحادة التي شهدها خلال الجلسة السابقة.