أصدرت محكمة عراقية، اليوم الخميس، حكماً بالسجن المؤبد على ثمانية مواطنين فرنسيين بتهمة الانضمام إلى تنظيم "داعش الإرهابي "، وفقاً لوكالة فرانس برس.

كما حُكم على فرنسيَّين آخرين بالسجن لمدة 15 عاماً بتهم مماثلة.

وبحسب الوكالة الفرنسية ، فقد تقرر تأجيل النطق بالحكم بحق 10 أشخاص آخرين إلى موعد لاحق.

وفي وقت لاحق ، أصدرت السلطة القضائية حكماً بالسجن المؤبد بحق أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، الذي كان يشغل صفة عسكري ضمن ما يُسمّى «ولاية نينوى»، وذلك بعد إلقاء القبض عليه من قبل المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي / مديرية التحقيقات.

وجاء الحكم عقب استكمال الإجراءات التحقيقية والقضائية بحق المتهم، إثر نجاح مفارز الأمن والانضباط في الإطاحة به وإلقاء القبض عليه، ضمن جهودها المستمرة لملاحقة عناصر التنظيم الإرهابي وتعقب المطلوبين وتقديمهم إلى العدالة.

ويؤكد الحكم مواصلة الجهود الأمنية والقضائية لملاحقة فلول داعش الإرهابي، وترسيخ الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون بحق المتورطين بالانتماء إلى التنظيم وارتكاب الجرائم الإرهابية.