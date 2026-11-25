أثار قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن دستورية الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي حيال إقليم كردستان اهتمامًا سياسيًا، في ظل التوترات القائمة بين الحكومة الاتحادية والإقليم حول الملفات الدستورية والإدارية، والعلاقة بين بغداد وأربيل.

ويأتي القرار في سياق تحركات تستهدف تنظيم العلاقة بين السلطات الاتحادية وإقليم كردستان، وفقًا للأطر الدستورية والقانونية المنظمة لاختصاصات الحكومة المركزية وحقوق الإقليم.

تفاصيل قرار المحكمة الاتحادية

وذكرت وكالة الأنباء العراقية «واع» أن المحكمة أصدرت قرارها التفسيري رقم (268/ اتحادية/ 2026)، يوم الأربعاء، استجابة لطلب تقدم به رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، لتفسير عدد من النصوص الدستورية المتعلقة بتوزيع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

وتضمن القرار سبعة محاور رئيسية، أبرزها:

أكدت المحكمة أن حماية الحدود الدولية العراقية وتأمينها والدفاع عنها من الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية، بما يشمل الحدود الواقعة داخل الأراضي التي تديرها سلطات إقليم كردستان، مع حق بغداد في نشر القوات المسلحة الاتحادية.

أقرت بحق السلطات الاتحادية في الإشراف والرقابة على جميع المنافذ الحدودية، بما فيها منافذ الإقليم، وإنشاء منظومة إلكترونية موحدة لإدارة المنافذ والجمارك، مع مراعاة التنسيق الدستوري مع حكومات الأقاليم.

أكدت أن ملكية النفط والغاز تعود إلى جميع أبناء الشعب العراقي، وأن إدارة الموارد المستخرجة تتم وفق المادة 112 من الدستور بالتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، مع منح وزارة النفط الاتحادية صلاحيات الإشراف والتدقيق على الحقول والعقود والإنتاج والتصدير.

أكدت اختصاص الحكومة الاتحادية برسم السياسة المالية والجمركية، وتحديد التعريفة الجمركية الموحدة، والإشراف على الإيرادات العامة والضرائب والإيرادات غير النفطية وتدقيقها وتوريدها إلى الخزينة العامة.

حددت المحكمة نطاق ممارسة سلطات إقليم كردستان بالأراضي التي كانت تديرها حكومة الإقليم في 19 مارس 2003، مع التأكيد على مراعاة الأحكام الدستورية الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، ولا سيما المادة 140 من الدستور

ردود الفعل وتداعيات القرار

ويأتي الحكم بعد قرارات اتخذها الزيدي بشأن تولي السلطات الاتحادية إدارة المنافذ الحدودية في الإقليم، وإخضاع صادرات النفط لإشراف وزارة النفط الاتحادية، إلى جانب إدارة عدد من الحقول النفطية الواقعة في مناطق متنازع عليها.

وفي المقابل، رفضت حكومة إقليم كردستان الإجراءات التي اتخذتها بغداد، واعتبرتها مخالفة للدستور والتفاهمات السابقة بين الجانبين، مطالبة بضمان حقوق الإقليم الدستورية كاملة. كما شهدت الساحة السياسية الكردية مواقف رافضة لأي إجراءات تمس صلاحيات الإقليم.

وصدر قرار المحكمة بالأغلبية، مع تسجيل مخالفة عضوين، وأكدت المحكمة أنه حكم بات وملزم لجميع السلطات، استنادًا إلى المادتين 93 و94 من الدستور العراقي.

وبذلك يضع القرار إطارًا قضائيًا لتفسير حدود الاختصاصات الاتحادية والإقليمية في ملفات الحدود والنفط والجمارك والإيرادات، بينما تظل كيفية تنفيذ هذه الصلاحيات والتعامل مع المناطق المتنازع عليها من أبرز الملفات التي قد تحدد مسار العلاقة بين بغداد وأربيل خلال الفترة المقبلة.

