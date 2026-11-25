أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 490 لسنة 2026، بشأن تخصيص ونقل الإشراف الإداري على قطعتي أرض بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، لصالح وزارة الصحة والسكان ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لإقامة مستشفى أبو حماد العام الجديد وحقل إرشادي.

ونصت المادة الأولى من القرار على نقل الإشراف الإداري على قطعة أرض بمساحة 5.18 فدان، تعادل تقريبًا 21748 مترًا مربعًا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية عامة بناحية مدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، إلى وزارة الصحة والسكان، لاستخدامها في إقامة مستشفى أبو حماد العام الجديد.

ونصت المادة الثانية على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3.9 فدان، تعادل تقريبًا 16390 مترًا مربعًا، بناحية مدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستخدامها في إقامة حقل إرشادي.



وأكدت المادة الثالثة من القرار احتفاظ القوات المسلحة بملكيتها للمواقع العسكرية الكائنة داخل حدود المساحة المشار إليها بالمادة الثانية، باعتبارها مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية.