استقرت أسعار الدولار اليوم الأربعاء هدوءًا نسبيًا في جميع البنوك العاملة في مصر.

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه بختام تعاملات أمس الثلاثاء، في جميع البنوك العاملة في مصر.

جاء ذلك عقب ارتفاعه أول الاسبوع الجاري مقتربًا من مستوى الـ 55 جنيهًا، وسجل أعلى سعر للدولار الآن 54.31 جنيه للشراء و54.41 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026، ضمن نشرته الخدمية.

أعلى سعر للدولار

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار عند 54.31 جنيه للشراء و54.41 جنيه للبيع، يليه بنك نكست بسعر 54.25 جنيه للشراء و54.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار في المصرف العربي وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك البركة وبنك قناة السويس والمصرف المتحد نحو 54.17 جنيه للشراء و54.27 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

وسجل الدولار في البنك الأهلي الكويتي 54.17 جنيه للشراء و54.24 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك قطر الوطني 54.16 جنيه للشراء و54.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 54.17 جنيه للشراء و54.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان في البنوك

وفي بنك كريدي أجريكول سجل سعر الدولار 54.15 جنيه للشراء و54.25 جنيه للبيع، وهي الأسعار نفسها المسجلة في بنك التعمير والإسكان، وبنك أبوظبي الأول، والبنك العقاري المصري العربي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

كما سجل الدولار في بنك التنمية الصناعية وبنك الكويت الوطني وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية وقناة السويس والمصرف المتحد 54.17 و54.27 جنيه للشراء والبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

وسجل الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 54.17 جنيه للشراء و54.27 جنيه للبيع، وفي بنك إتش إس بي سي وبنك فيصل الإسلامي 54.17 جنيه للشراء و54.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

وسجل الدولار في بنك أبوظبي التجاري 54.15 جنيه للشراء و54.25 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك أبوظبي الأول 54.15 جنيه للشراء و54.25 جنيه للبيع، وفي البنك العقاري المصري العربي 54.15 جنيه للشراء و54.25 جنيه للبيع.